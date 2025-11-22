Thủ tướng Malaysia cảnh báo FAM

Thủ tướng Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim khẳng định chính phủ không bao che hay can thiệp để giảm nhẹ những sai phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ bê bối nhập tịch.

"Đúng, đây là vấn đề lớn. Chính phủ thảo luận kỹ lưỡng và sẽ không có chuyện bao che", ông Anwar tuyên bố. "Tôi hiểu sự sốt ruột của công chúng, họ muốn hành động ngay lập tức nhưng mọi thứ phải được xử lý theo đúng quy trình".

Khi được hỏi về xu hướng dùng cầu thủ nhập tịch để nhanh chóng cải thiện thành tích, ông Anwar cho rằng giải pháp bền vững nhất vẫn là đào tạo tài năng bản địa. Tuy vậy, ông thừa nhận áp lực thành tích từ người hâm mộ đôi khi khiến các tổ chức thể thao phải tìm đến những lựa chọn ngắn hạn.

Trước đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cũng khẳng định chính phủ không thể tùy tiện can thiệp hay bãi nhiệm lãnh đạo FAM, vì hành động như vậy có thể khiến Malaysia đối mặt rủi ro lớn hơn từ FIFA.

Vụ việc xoay quanh hồ sơ giả mạo của 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trong hồ sơ gửi FIFA, FAM khẳng định ông bà nhóm cầu thủ sinh ra tại các vùng lãnh thổ của Malaysia.

Tuy nhiên, tài liệu đối chiếu cho thấy họ sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil hay Hà Lan. Tháng 9 vừa qua, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 1,9 triệu RM). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.