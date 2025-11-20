Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đòn giáng mới của FIFA với bóng đá Malaysia

  • Thứ năm, 20/11/2025 12:04 (GMT+7)
  • 12:04 20/11/2025

Cơn địa chấn liên quan đến loạt giấy tờ bị làm giả của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục leo thang.

FIFA điều tra toàn diện bóng đá Malaysia

Trưa 20/11 (giờ Hà Nội), FIFA tuyên bố mở cuộc điều tra toàn diện về hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời thông báo cho cơ quan hình sự của 5 quốc gia về dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng liên quan đến việc làm giả tài liệu.

FIFA sẽ tiến hành điều tra chính thức về hoạt động quốc tế của FAM. Cơ quan quyền lực này cũng gửi thông báo tới cơ quan chức năng của Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha về vấn đề nghi vấn làm giả tài liệu.

Động thái mạnh tay được FIFA đưa ra sau khi công bố bản quyết định dài 63 trang được FAM yêu cầu sau khi đơn kháng cáo đầu tiên bị bác bỏ vào ngày 3/11. Vụ việc liên quan đến các mức phạt nặng dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả.

FAM cho biết họ chấp nhận lập luận của FIFA và sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). FAM nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của mọi cầu thủ đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, đồng thời khẳng định toàn bộ tiến trình pháp lý sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và đúng quy định.

Cuộc điều tra mới của FIFA được đánh giá có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn cho bóng đá Malaysia.

Hai số phận trái ngược của Singapore và Malaysia

Singapore thẳng tiến vào Asian Cup với chỉ hai cầu thủ nhập tịch. Malaysia, dù vẫn thắng trên sân, lại đối mặt nguy cơ bị hất văng khỏi giải đấu vì cáo buộc gian lận.

36:2185 hôm qua

AFC cảnh báo Malaysia

Giữa lúc Malaysia khủng hoảng vì vụ cầu thủ không đủ điều kiện, AFC nhấn mạnh chính phủ phải giữ khoảng cách với FAM để tránh nguy cơ bị treo giò bởi FIFA.

37:2226 hôm qua

Luật sư Malaysia: ‘Không có lý do để FAM đưa vụ án lên CAS’

Luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) không cần và cũng không nên kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau án phạt nặng của FIFA.

10:30 19/11/2025

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

1 giờ trước 19:30 21/11/2025

0

Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

1 giờ trước 19:15 21/11/2025

0

HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

Ramos gio ra sao hinh anh

Ramos giờ ra sao

2 giờ trước 19:00 21/11/2025

0

Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

