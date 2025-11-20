Đòn giáng mới của FIFA với bóng đá Malaysia

Cơn địa chấn liên quan đến loạt giấy tờ bị làm giả của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục leo thang.

FIFA điều tra toàn diện bóng đá Malaysia

Trưa 20/11 (giờ Hà Nội), FIFA tuyên bố mở cuộc điều tra toàn diện về hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời thông báo cho cơ quan hình sự của 5 quốc gia về dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng liên quan đến việc làm giả tài liệu.

FIFA sẽ tiến hành điều tra chính thức về hoạt động quốc tế của FAM. Cơ quan quyền lực này cũng gửi thông báo tới cơ quan chức năng của Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha về vấn đề nghi vấn làm giả tài liệu.

Động thái mạnh tay được FIFA đưa ra sau khi công bố bản quyết định dài 63 trang được FAM yêu cầu sau khi đơn kháng cáo đầu tiên bị bác bỏ vào ngày 3/11. Vụ việc liên quan đến các mức phạt nặng dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả.

FAM cho biết họ chấp nhận lập luận của FIFA và sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). FAM nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của mọi cầu thủ đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, đồng thời khẳng định toàn bộ tiến trình pháp lý sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và đúng quy định.

Cuộc điều tra mới của FIFA được đánh giá có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn cho bóng đá Malaysia.