AFC cảnh báo Malaysia

Giữa lúc Malaysia khủng hoảng vì vụ cầu thủ không đủ điều kiện, AFC nhấn mạnh chính phủ phải giữ khoảng cách với FAM để tránh nguy cơ bị treo giò bởi FIFA.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, lên tiếng nhắc nhở rằng chính phủ Malaysia không được can thiệp vào hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ông cảnh báo bất kỳ sai lệch nào cũng có thể khiến FIFA áp dụng án phạt.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh FAM đối mặt khủng hoảng sau vụ bê bối làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ gốc gác Malaysia. Vụ việc khiến mối liên hệ giữa FAM và FIFA được chú ý, nhất là trước rủi ro chính phủ vô tình vượt quá giới hạn.

Ông Windsor ủng hộ quan điểm của chuyên gia thể thao Datuk Christopher Raj, người cho rằng Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) cần thận trọng khi phát biểu về vụ việc. Quan chức AFC nhấn mạnh rằng mọi tuyên bố của cơ quan quản lý nhà nước đều có thể bị xem là can thiệp nếu không được cân nhắc kỹ.

“Ngay cả khi FAM đang trong khủng hoảng, bộ hay bộ trưởng không thể yêu cầu quan chức FAM từ chức. Họ không thể làm vậy vì các quan chức này do thành viên liên đoàn bầu chọn”, Windsor nói.

Ông cũng khẳng định chính phủ đóng vai trò quan trọng trong phát triển bóng đá, nhưng không được can dự vào điều hành hay đưa ra chỉ thị cho FAM. Việc ảnh hưởng tới quyết định hoặc quy trình nội bộ của liên đoàn đều vi phạm nguyên tắc độc lập mà FIFA yêu cầu.

“Chính phủ không thể can thiệp, không thể đưa chỉ thị, không thể tác động”, ông nhấn mạnh.

Ông Windsor cũng nhắc lại trường hợp Brunei gần đây, nơi FIFA và AFC phải lập ủy ban chuẩn hóa sau khi phát hiện bên thứ ba can thiệp vào quá trình bầu cử lãnh đạo. Theo quan chức AFC, đây là lời cảnh báo rõ ràng cho Malaysia khi bất kỳ sai lệch nào cũng có thể gây hệ lụy lớn cho toàn bộ hệ thống bóng đá.

AFC cho rằng vụ việc hiện tại của Malaysia cần được xử lý đúng quy trình, đồng thời nhấn mạnh mọi bên phải tôn trọng tính độc lập của FAM để tránh nguy cơ bị FIFA trừng phạt.