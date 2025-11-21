Hồ sơ giả mạo của FAM bị FIFA phanh phui

Tài liệu điều tra của FIFA cho thấy FAM nộp giấy tờ không hợp lệ để hợp thức hóa nguồn gốc cầu thủ, trái ngược hoàn toàn với khẳng định từ giới chức Malaysia.

FIFA liên tục công bố sai phạm của bóng đá Malaysia.

Phán quyết dài 65 trang của Ủy ban Phúc thẩm FIFA lật ngược tuyên bố “không hề có giả mạo” của Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, phơi bày việc FAM nộp hồ sơ sai lệch để hợp thức hóa tư cách cho nhóm cầu thủ nhập tịch.

Chưa đầy hai tháng sau khi Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Saifuddin Nasution tự tin khẳng định trên mạng xã hội rằng không có bất kỳ hành vi giả mạo nào trong quá trình nhập tịch bảy cầu thủ nước ngoài, FIFA đã đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Trong tài liệu dài 65 trang vừa công bố, Ủy ban Phúc thẩm FIFA chỉ ra hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong hồ sơ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên, cho thấy giấy tờ giả mạo thực sự đã được sử dụng.

Trường hợp của hậu vệ JDT, Jon Irazabal là ví dụ rõ nhất. FIFA phân tích bốn phiên bản hồ sơ liên quan tới giấy khai sinh của ông nội cầu thủ này, Gregorio Irazabal y Lamiquiz, gồm bản của FAM, chính quyền Malaysia, phía cầu thủ và hồ sơ do FIFA tự thu thập. Trong số này, chỉ tài liệu của FIFA được xác định là hợp lệ.

Bản do FAM nộp khẳng định Gregorio sinh tại “Luching, Vương quốc Sarawak”, một địa danh không tồn tại. Tài liệu này còn mang dấu hiệu chỉnh sửa, thiếu sự trùng khớp và không thể xác minh.

Hồ sơ do Malaysia cấp cũng bị đánh giá là không đầy đủ, ngày tháng bất thường và thiếu độ tin cậy. Trong khi đó, bản hồ sơ tiếng Tây Ban Nha mà FIFA xác minh cho thấy sổ đăng ký chuẩn, đầy đủ mã nhận dạng và hợp lệ theo pháp luật.

FIFA phân tích rất kỹ sai phạm của Malaysia khi LĐBĐ nước này gửi giấy tờ chứng minh nguồn gốc cầu thủ nhập tịch.

Qua kiểm tra chéo, FIFA kết luận Gregorio Irazabal y Lamiquiz sinh ra tại Guernica y Luno (Tây Ban Nha), hoàn toàn không liên quan đến Malaysia như các bên từng tuyên bố. Điều này đồng nghĩa với việc căn cứ để hợp thức hóa “nguồn gốc Malaysia” của Jon Irazabal và nhiều trường hợp khác là sai sự thật.

Phát hiện của FIFA đặt FAM vào tâm bão dư luận, đồng thời làm lung lay những tuyên bố chắc nịch trước đó của giới chức Malaysia về tính minh bạch trong quy trình nhập tịch cầu thủ. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc điều tra đang mở rộng, với nguy cơ kéo theo nhiều hệ lụy cho bóng đá Malaysia trong thời gian tới.