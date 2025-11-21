Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hồ sơ giả mạo của FAM bị FIFA phanh phui

  • Thứ sáu, 21/11/2025 05:14 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Tài liệu điều tra của FIFA cho thấy FAM nộp giấy tờ không hợp lệ để hợp thức hóa nguồn gốc cầu thủ, trái ngược hoàn toàn với khẳng định từ giới chức Malaysia.

FIFA liên tục công bố sai phạm của bóng đá Malaysia.

Phán quyết dài 65 trang của Ủy ban Phúc thẩm FIFA lật ngược tuyên bố “không hề có giả mạo” của Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, phơi bày việc FAM nộp hồ sơ sai lệch để hợp thức hóa tư cách cho nhóm cầu thủ nhập tịch.

Chưa đầy hai tháng sau khi Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Saifuddin Nasution tự tin khẳng định trên mạng xã hội rằng không có bất kỳ hành vi giả mạo nào trong quá trình nhập tịch bảy cầu thủ nước ngoài, FIFA đã đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Trong tài liệu dài 65 trang vừa công bố, Ủy ban Phúc thẩm FIFA chỉ ra hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong hồ sơ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên, cho thấy giấy tờ giả mạo thực sự đã được sử dụng.

Trường hợp của hậu vệ JDT, Jon Irazabal là ví dụ rõ nhất. FIFA phân tích bốn phiên bản hồ sơ liên quan tới giấy khai sinh của ông nội cầu thủ này, Gregorio Irazabal y Lamiquiz, gồm bản của FAM, chính quyền Malaysia, phía cầu thủ và hồ sơ do FIFA tự thu thập. Trong số này, chỉ tài liệu của FIFA được xác định là hợp lệ.

Bản do FAM nộp khẳng định Gregorio sinh tại “Luching, Vương quốc Sarawak”, một địa danh không tồn tại. Tài liệu này còn mang dấu hiệu chỉnh sửa, thiếu sự trùng khớp và không thể xác minh.

Hồ sơ do Malaysia cấp cũng bị đánh giá là không đầy đủ, ngày tháng bất thường và thiếu độ tin cậy. Trong khi đó, bản hồ sơ tiếng Tây Ban Nha mà FIFA xác minh cho thấy sổ đăng ký chuẩn, đầy đủ mã nhận dạng và hợp lệ theo pháp luật.

Malaysia anh 1

FIFA phân tích rất kỹ sai phạm của Malaysia khi LĐBĐ nước này gửi giấy tờ chứng minh nguồn gốc cầu thủ nhập tịch.

Qua kiểm tra chéo, FIFA kết luận Gregorio Irazabal y Lamiquiz sinh ra tại Guernica y Luno (Tây Ban Nha), hoàn toàn không liên quan đến Malaysia như các bên từng tuyên bố. Điều này đồng nghĩa với việc căn cứ để hợp thức hóa “nguồn gốc Malaysia” của Jon Irazabal và nhiều trường hợp khác là sai sự thật.

Phát hiện của FIFA đặt FAM vào tâm bão dư luận, đồng thời làm lung lay những tuyên bố chắc nịch trước đó của giới chức Malaysia về tính minh bạch trong quy trình nhập tịch cầu thủ. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc điều tra đang mở rộng, với nguy cơ kéo theo nhiều hệ lụy cho bóng đá Malaysia trong thời gian tới.

Hà Trang

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Hai so phan trai nguoc cua Singapore va Malaysia hinh anh

Hai số phận trái ngược của Singapore và Malaysia

08:10 20/11/2025 08:10 20/11/2025

0

Singapore thẳng tiến vào Asian Cup với chỉ hai cầu thủ nhập tịch. Malaysia, dù vẫn thắng trên sân, lại đối mặt nguy cơ bị hất văng khỏi giải đấu vì cáo buộc gian lận.

AFC canh bao Malaysia hinh anh

AFC cảnh báo Malaysia

07:30 20/11/2025 07:30 20/11/2025

0

Giữa lúc Malaysia khủng hoảng vì vụ cầu thủ không đủ điều kiện, AFC nhấn mạnh chính phủ phải giữ khoảng cách với FAM để tránh nguy cơ bị treo giò bởi FIFA.

