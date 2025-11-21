AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

Việc vận hành trận đấu chậm trễ khiến FAM bị AFC phạt.

FAM bị phạt 1.875 USD vì vi phạm Điều 2.2 Quyển Hướng dẫn Vận hành Giải đấu trong trận đấu với Lào ngày 14/10 tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil. Nguyên nhân là tuyển Malaysia trì hoãn 2 phút 30 giây khi bắt đầu hiệp hai. AFC yêu cầu khoản tiền này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Trong khi đó, JDT bị phạt 5.000 USD do không đảm bảo tiêu chuẩn "sân vận động sạch" tại nơi tập luyện trước trận gặp Machida Zelvia ở Champions League Elite ngày 30/9. Selangor FC cũng nhận án phạt 1.250 USD vì trì hoãn 1 phút 20 giây khi bắt đầu hiệp hai trận gặp Persib Bandung ở Champions League Two ngày 23/10. Cả hai CLB đều có 30 ngày để nộp phạt.

Ngoài các án phạt tài chính, FAM còn đối mặt với nguy cơ bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027 liên quan đến bê bối cầu thủ nhập tịch. Sau khi FIFA từ chối đơn kháng cáo, FAM đưa vụ việc lên CAS (Tòa trọng tài Thể thao). Nếu CAS tiếp tục bác kháng cáo, AFC sẽ xử thua Malaysia ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại.

Động thái cho thấy sự khắt khe của AFC trong việc duy trì tính công bằng và tuân thủ quy định tại các giải châu Á, đồng thời đặt FAM vào tình thế cần nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ tài chính cũng như chuẩn bị cho các cuộc chiến pháp lý tiếp theo.

Hiện Malaysia đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 5 trận toàn thắng. Tuyển Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3/2026.