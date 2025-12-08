Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid báo động đỏ trước giờ đấu Man City

  • Thứ hai, 8/12/2025 16:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Bernabeu chứng kiến Real Madrid sụp xuống theo cách lộ rõ mọi vấn đề: tinh thần sa sút, chiến thuật bế tắc và một HLV chưa tìm ra bản sắc.

Real Madrid không chỉ thua Celta Vigo. Họ bị kéo trở lại mặt đất theo cách phơi bày toàn bộ những gì mong manh nhất của tập thể và của chính Xabi Alonso. Bốn ngày trước, ba bàn thắng ở San Mames trước Athletic Bilbao từng tạo cảm giác đội bóng đi đúng hướng. Nhưng ảo giác ấy tan biến nhanh đến mức khó tin.

Từ chỗ hơn Barcelona năm điểm, Real Madrid giờ kém đại kình địch bốn điểm. Khoảng cách ấy không chỉ là con số. Nó phản ánh sự tụt dốc về cường độ, tinh thần và cả chiến lược. Trên sân Bernabeu trơn trượt rạng sáng 8/12, Real Madrid nhập cuộc như thể trận đấu không phải dành cho họ.

Không pressing, không tốc độ, không tín hiệu của một đội bóng hiểu mình đang đua vô địch. Suốt hơn một giờ, đội hình áo trắng chạy nửa vời, thiếu ý tưởng trong tấn công và chậm chạp trong phòng ngự.

Xabi Alonso đứng ngoài đường biên như người cố tìm lối thoát trong bóng tối. Những điều chỉnh của ông, đưa Rodrygo vào, sau đó đến Gonzalo, chỉ giống động tác bắt buộc chứ không tạo thay đổi về nhịp độ.

Real Madrid khi ấy chỉ sống nhờ một thứ: sự náo loạn do trọng tài Alejandro Quintero vô tình tạo ra. Những quyết định gây tranh cãi thổi bùng cảm xúc trên khán đài và kéo tập thể đang ngủ gật trở lại cuộc chơi. Nhưng đó không phải bản lĩnh, mà là phản ứng nhất thời.

Trong hỗn loạn ấy, chỉ Tchouameni và Vinicius giữ được mức thi đấu chấp nhận được. Phần còn lại chìm vào sự rệu rã. Chấn thương đã bào mòn đội hình, và giờ là thêm thẻ đỏ. Mùa giải còn dài, nhưng dấu hiệu sa sút đã xuất hiện đúng lúc Man City chuẩn bị đặt chân đến Madrid trong 72 giờ nữa.

Một trận thua đôi khi chỉ là một cú vấp. Nhưng với Real Madrid, thất bại trước Celta giống như tấm gương soi thẳng vào những điều họ cố lảng tránh: sự thiếu sắc bén, bệ rạc trong cường độ, và một Xabi Alonso vẫn loay hoay tìm bản ngã huấn luyện ở cấp độ cao nhất.

Nó không chỉ đặt ra câu hỏi. Nó buộc Real Madrid phải trả lời, ngay lập tức.

Kich ban Xabi Alonso bi sa thai hinh anh

Kịch bản Xabi Alonso bị sa thải

8 giờ trước 08:33 8/12/2025

0

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến khả năng HLV Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

Hon loan Real Madrid - Celta Vigo hinh anh

Hỗn loạn Real Madrid - Celta Vigo

9 giờ trước 06:46 8/12/2025

0

Trận đấu nóng rực tại Bernabeu để lại ba án phạt, hai chiếc thẻ đỏ và cả màn khẩu chiến trong đường hầm, với Carreras, Endrick và Carvajal đều bị nêu đích danh trong báo cáo trọng tài.

Real Madrid tan hoang hang thu hinh anh

Real Madrid tan hoang hàng thủ

9 giờ trước 06:47 8/12/2025

0

Real Madrid rơi vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước thềm vòng đấu tiếp theo tại La Liga.

Hà Trang

Real Madrid San Mamés Sân Bernabéu Gonzalo Xabi Alonso Celta

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý