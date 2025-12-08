Real Madrid báo động đỏ trước giờ đấu Man City

Bernabeu chứng kiến Real Madrid sụp xuống theo cách lộ rõ mọi vấn đề: tinh thần sa sút, chiến thuật bế tắc và một HLV chưa tìm ra bản sắc.

Real Madrid không chỉ thua Celta Vigo. Họ bị kéo trở lại mặt đất theo cách phơi bày toàn bộ những gì mong manh nhất của tập thể và của chính Xabi Alonso. Bốn ngày trước, ba bàn thắng ở San Mames trước Athletic Bilbao từng tạo cảm giác đội bóng đi đúng hướng. Nhưng ảo giác ấy tan biến nhanh đến mức khó tin.

Từ chỗ hơn Barcelona năm điểm, Real Madrid giờ kém đại kình địch bốn điểm. Khoảng cách ấy không chỉ là con số. Nó phản ánh sự tụt dốc về cường độ, tinh thần và cả chiến lược. Trên sân Bernabeu trơn trượt rạng sáng 8/12, Real Madrid nhập cuộc như thể trận đấu không phải dành cho họ.

Không pressing, không tốc độ, không tín hiệu của một đội bóng hiểu mình đang đua vô địch. Suốt hơn một giờ, đội hình áo trắng chạy nửa vời, thiếu ý tưởng trong tấn công và chậm chạp trong phòng ngự.

Xabi Alonso đứng ngoài đường biên như người cố tìm lối thoát trong bóng tối. Những điều chỉnh của ông, đưa Rodrygo vào, sau đó đến Gonzalo, chỉ giống động tác bắt buộc chứ không tạo thay đổi về nhịp độ.

Real Madrid khi ấy chỉ sống nhờ một thứ: sự náo loạn do trọng tài Alejandro Quintero vô tình tạo ra. Những quyết định gây tranh cãi thổi bùng cảm xúc trên khán đài và kéo tập thể đang ngủ gật trở lại cuộc chơi. Nhưng đó không phải bản lĩnh, mà là phản ứng nhất thời.

Trong hỗn loạn ấy, chỉ Tchouameni và Vinicius giữ được mức thi đấu chấp nhận được. Phần còn lại chìm vào sự rệu rã. Chấn thương đã bào mòn đội hình, và giờ là thêm thẻ đỏ. Mùa giải còn dài, nhưng dấu hiệu sa sút đã xuất hiện đúng lúc Man City chuẩn bị đặt chân đến Madrid trong 72 giờ nữa.

Một trận thua đôi khi chỉ là một cú vấp. Nhưng với Real Madrid, thất bại trước Celta giống như tấm gương soi thẳng vào những điều họ cố lảng tránh: sự thiếu sắc bén, bệ rạc trong cường độ, và một Xabi Alonso vẫn loay hoay tìm bản ngã huấn luyện ở cấp độ cao nhất.

Nó không chỉ đặt ra câu hỏi. Nó buộc Real Madrid phải trả lời, ngay lập tức.