Kịch bản Xabi Alonso bị sa thải

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến khả năng HLV Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

Áp lực đang đè nặng lên vai Alonso.

Theo AS, chiếc ghế của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu "Los Blancos" tiếp tục sa sút trong vài tuần tới và để Barcelona tạo ra khoảng cách quá lớn, ban lãnh đạo sẽ ra quyết định thay tướng, động thái được cho là đã nhận được cái gật đầu từ các ngôi sao lớn như Vinicius và Kylian Mbappe.

Rạng sáng 8/12, thất bại 0-2 trước Celta Vigo không chỉ khiến Real Madrid đánh rơi điểm mà còn để Barca nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga. Từ chỗ tạo lợi thế 5 điểm sau trận El Clasico, “Los Blancos” giờ lại rơi vào thế phải bám đuổi. Quan trọng hơn, họ trải qua chuỗi 4 vòng đấu không biết mùi chiến thắng, tín hiệu khiến sự kiên nhẫn tại Bernabeu chạm giới hạn.

Trên khán đài, mạng xã hội và các diễn đàn, làn sóng phản đối Alonso đang lan rộng. Một bộ phận lớn người hâm mộ Real Madrid công khai kêu gọi sa thải ông thầy 43 tuổi, cho rằng đội bóng đang đánh mất bản sắc và sự kiểm soát trong phòng thay đồ. Nhiều nguồn tin nội bộ tiết lộ phòng thay đồ chia rẽ sâu sắc quanh vị trí của nhà cựu HLV Leverkusen, trong khi một số trụ cột không hài lòng với phương pháp huấn luyện và cách vận hành chiến thuật của ông.

Trong bối cảnh Real đối diện lịch thi đấu dày đặc và hàng loạt trụ cột chấn thương, áp lực dành cho Alonso càng lớn. Tương lai của ông được cho là sẽ được định đoạt ngay trong tháng 12, tháng có thể quyết định Real Madrid bước tiếp với Alonso, hay bước sang một chương mới trên băng ghế chỉ đạo.