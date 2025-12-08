Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hỗn loạn Real Madrid - Celta Vigo

  • Thứ hai, 8/12/2025 06:46 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Trận đấu nóng rực tại Bernabeu để lại ba án phạt, hai chiếc thẻ đỏ và cả màn khẩu chiến trong đường hầm, với Carreras, Endrick và Carvajal đều bị nêu đích danh trong báo cáo trọng tài.

Carreras bị truất quyền thi đấu trong trận Real Madrd thua 0-2 trước Celta Vigo.

Trận Real Madrid thua Celta Vigo 0-2 thuộc vòng 15 La Liga rạng sáng 8/12 không chỉ căng thẳng trên sân mà còn kéo dài vào tận đường hầm. Báo cáo của trọng tài Quintero Gonzalez cho thấy mức độ hỗn loạn của trận đấu, khi cả Carreras, Endrick và Carvajal đều vướng vào những sự cố khiến Ủy ban Kỷ luật phải vào cuộc.

Carreras là người thổi bùng tranh cãi đầu tiên. Sau khi nhận thẻ vàng vì phản ứng, anh buông câu “anh tệ quá” với trọng tài. Lời lẽ thiếu tôn trọng này lập tức bị ghi vào biên bản, đồng nghĩa án treo giò tối thiểu hai trận đang chờ đợi, tương tự trường hợp Pere Milla từng bị xử đầu mùa.

Ngay sau đó, đến lượt Endrick làm nóng khu vực kỹ thuật. Tiền đạo Brazil phản ứng dữ dội đến mức phải được các đồng đội giữ lại trên băng ghế dự bị. Hành vi này cũng được xếp vào nhóm “thiếu tôn trọng trọng tài”, khiến anh nhiều khả năng nhận mức phạt tương đương Carreras. Với việc chuẩn bị rời Real Madrid để sang Lyon trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, án treo giò này đồng nghĩa anh sẽ không còn cơ hội ra sân tại La Liga mùa này.

Kịch tính đẩy lên cao sau tiếng còi mãn cuộc, khi Carvajal, đang chấn thương và không đăng ký thi đấu, đối mặt trọng tài trong đường hầm. Anh nói: “Đẳng cấp các anh thể hiện trên sân mà còn đi than khóc trong họp báo”. Câu nói ấy được ghi lại nguyên văn trong báo cáo trận đấu. Carvajal không bị treo giò vì không thuộc danh sách thi đấu, nhưng một án phạt tài chính gần như chắc chắn.

Trong khi đó, Fran García chỉ bị treo một trận vì nhận hai thẻ vàng. Nhưng khó khăn lớn hơn đang chờ Xabi Alonso: sáu hậu vệ chấn thương, hai người bị treo giò. Chuyến làm khách đến sân Mendizorroza của Alaves với Real Madrid cuối tuần này sẽ chỉ còn Rüdiger và Raul Asencio là những hậu vệ lành lặn.

Một trận đấu nóng đúng nghĩa, và biên bản trọng tài đã cho thấy nó nóng đến mức nào.

Hà Trang

