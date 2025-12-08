Một phút mất kiểm soát, Real Madrid trả giá

Fran Garcia nhận hai thẻ vàng chỉ trong một phút, khiến Real Madrid rơi vào thế mười người đúng lúc đội bóng đang dồn lực tìm bàn gỡ, và thổi bùng cơn giận của HLV Xabi Alonso.

Fran Garcia nhận hai thẻ vàng chỉ trong một phút trước Celta Vigo.

Real Madrid trải qua buổi tối đầy bực bội tại Bernabeu, nơi họ không chỉ bị Celta Vigo dẫn trước mà còn mất người theo cách khó tin. Fran Garcia trở thành tâm điểm với pha xử lý bị xem là “tự hại mình” khi nhận hai thẻ vàng liên tiếp ở phút 62 và 63, đẩy đội bóng chủ sân vào thế bất lợi nghiêm trọng.

Tấm thẻ vàng đầu tiên của hậu vệ trái có phần chấp nhận được. Celta Vigo tổ chức phản công tốc độ sau khi vượt qua lớp pressing của Madrid, buộc Fran phải phạm lỗi với Carreira để cắt nhịp tấn công. Đó là một pha bóng chiến thuật điển hình, giúp đội bóng của Xabi Alonso kịp tái lập đội hình.

Nhưng chỉ một phút sau, mọi thứ sụp đổ theo cách không ai ngờ. Trong nỗ lực pressing tầm cao, Fran Garcia vào bóng muộn khi Swedberg đã làm chủ tình huống, rồi vung tay trúng mặt đối thủ. Hậu quả là thẻ vàng thứ hai lập tức được rút ra. Alonso trên đường biên chỉ biết gào lên: “Fran, đừng làm tôi khổ nữa”, phản ánh sự phẫn nộ lan khắp khán đài lẫn phòng thay đồ.

Việc đá thiếu người trong thế bị dẫn 0-1 khiến Real Madrid gần như phải từ bỏ ý đồ ngược dòng. Đồng đội của Fran Garcia đứng lặng người khi chứng kiến cảnh hậu vệ 26 tuổi rời sân, bởi sai lầm của anh không đến từ áp lực chiến thuật mà từ khoảnh khắc mất kiểm soát hiếm thấy.

Trong mùa giải mà từng điểm số đều có thể định đoạt cuộc đua, Real Madrid hiểu rằng họ tự bắn vào chân mình. Còn Fran Garcia, đây là bài học đắt giá về sự tập trung, điều mà bất kỳ sai lệch nhỏ nào cũng đủ khiến đội bóng phải trả giá.

Với Real Madrid, thất bại 0-2 trước Celta Vigo khiến họ bị Barcelona nới rộng điểm số lên thành 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga.