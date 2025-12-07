Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghịch lý Mainoo

  • Chủ nhật, 7/12/2025 20:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kobbie Mainoo trải qua tình cảnh khó tin khi ít có cơ hội ra sân ở MU nhưng được cả Real Madrid và Barcelona theo đuổi.

Fichajes cho hay cả Real Madrid lẫn Barcelona đều đưa Mainoo vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dù không được trọng dụng tại MU, tiền vệ 20 tuổi được hai gã khổng lồ Tây Ban Nha đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Với Mainoo, việc số phút ra sân ngày càng hạn chế khiến anh cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn để tìm lại nhịp thi đấu trước World Cup 2026. Đây cũng được xem là lựa chọn hợp lý để tránh lãng phí quãng thời gian quan trọng trong hành trình phát triển của một cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, Real Madrid cần bổ sung chiều sâu cho tuyến giữa. Mainoo với nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng kiểm soát không gian được xem là phương án đầu tư đầy tiềm năng.

Barcelona cũng không đứng ngoài cuộc. Mainoo là mẫu cầu thủ có thể phát triển thành tiền vệ trung tâm thực thụ với khả năng điều tiết nhịp độ. Cách chơi đơn giản, đúng nhịp và thông minh giúp anh trở thành mảnh ghép mà Barca quan tâm.

Mainoo mới 20 tuổi, còn cả tương lai phía trước và chắc chắn không muốn chôn vùi tài năng ở Old Trafford. Lời đề nghị từ Real hoặc Barca hoàn toàn có thể thuyết phục Mainoo rời MU.

Kể từ khi Ruben Amorim thay Ten Hag, Mainoo không còn được trọng dụng. Nhà cầm quân này cho rằng vị trí của anh trùng với vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes. Hệ quả là nửa đầu mùa này, Mainoo đá chính đúng một trận trong thất bại ê chề trước Grimsby Town ở Carabao Cup.

HLV Amorim có hiềm khích với Mainoo?

Nhiều CĐV MU cảm thấy khó hiểu khi Kobbie Mainoo luôn bị giam trên ghế dự bị dù hàng tiền vệ đội nhà chơi cực tệ, đặc biệt trong trận hòa West Ham.

18:03 5/12/2025

Mainoo chọn bến đỗ mới

Kobbie Mainoo sẵn sàng rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, sau quãng thời gian không được HLV Ruben Amorim trọng dụng.

09:09 29/11/2025

Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

06:42 26/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Mainoo Mainoo

