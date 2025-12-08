Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảm họa Real Madrid

  • Thứ hai, 8/12/2025 05:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 8/12, Real Madrid để thua Celta Vigo 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng 15 La Liga.

Lần đầu tiên sau 8 năm, Real mới lại để thua Celta Vigo ngay tại thánh địa Bernabeu. Đoàn quân của Xabi Alonso có màn trình diễn bế tắc, thậm chí còn kết thúc trận đấu với 9 người.

Cú đúp bàn thắng của Williot Swedberg giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn, đồng thời khiến Real bị Barca bỏ lại trong cuộc đua vô địch với khoảng cách 4 điểm.

Real có ngày thi đấu thảm họa.

Trong hiệp một, Real thiếu ý tưởng tấn công, thậm chí còn liên tục mắc lỗi ở mặt trận phòng ngự. Chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà tránh bàn thua, sau sai sót của Raul Asencio, Thibaut Courtois.

Celta phòng ngự đầy chắc chắn và chỉ cần một thoáng sơ hở của đội chủ nhà để ghi bàn định đoạt trận đấu. Phút 53, Swedberg đón đường căng ngang của đồng đội từ cánh trái, trước khi dứt điểm điệu đà, hạ gục Courtois.

Trong thế trận khó khăn, Real còn tự làm khó với hai tấm thẻ vàng liên tiếp trong một phút của Fran Garcia. Nỗ lực dồn lên trong hơn 20 phút cuối chẳng thế giúp chủ nhà có dù chỉ là bàn gỡ hòa.

Căng thẳng được đẩy lên cao trong quãng thời gian bù giờ, khi trọng tài chính Quintero rút liền hai thẻ vàng để đuổi Alvaro Carreras khỏi sân. Ngay sau khoảnh khắc này, Celta Vigo tấn công và có bàn ấn định thắng lợi 2-0 đầy cảm xúc. Swedberg thoải mái đi bóng qua thủ môn rồi từ từ dẫn bóng vào khung thành bỏ trống ở phút 90+3.

