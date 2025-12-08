Endrick không ra sân cũng bị thẻ đỏ

Tiền đạo trẻ người Brazil mất bình tĩnh trong những phút cuối trận đấu giữa Real Madrid và Celta Vigo vào rạng sáng 8/12.

Phút 90+2, ban huấn luyện và cầu thủ ở khu kỹ thuật của Real Madrid nổi giận khi trọng tài chính rút liền hai thẻ vàng để truất quyền thi đấu của Alvaro Carreras. Trong đó, Endrick tỏ thái độ gay gắt với vị trọng tài bàn. Ngay lập tức, trọng tài chính chạy đến, rút thẻ đỏ cho Endrick.

Sao trẻ người Brazil trải qua quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp khi phải ngồi dự bị ở 16 trận liên tiếp. Kể từ khi bình phục chấn thương, "Pele mới" mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 12 phút trong trận thắng 4-0 của Real trước Valencia.

Endrick nhận thẻ đỏ.

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha đưa tin Endrick đồng ý gia nhập Lyon dưới dạng cho mượn vào phiên chợ giữa mùa nhưng đến nay, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua. Sao trẻ 18 tuổi vẫn bị HLV Alonso đày ải trên ghế dự bị và khó có cơ hội dự World Cup 2026, nếu tình hình không được cải thiện.

Real vừa nhận thất bại tủi hổ 0-2 ngay trên sân nhà trước Celta Vigo. Kết quả này làm người hâm mộ nhớ về Endrick. Hồi tháng 1 năm nay, chính cầu thủ người Brazil lập cú đúp để giúp Real hạ đối thủ khó chịu với tỷ số 5-2 tại Copa del Rey. Ở trận này, ngay cả khi Real không bị đuổi 2 người, HLV Xabi Alonso dường như cũng chẳng có ý định trao cơ hội cho tài năng trẻ xứ Samba.