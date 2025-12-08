Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid tan hoang hàng thủ

  • Thứ hai, 8/12/2025 06:47 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Real Madrid rơi vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước thềm vòng đấu tiếp theo tại La Liga.

Real Madrid mất cả hàng thủ vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 8/12, trung vệ Eder Militao là trường hợp mới nhất dính chấn thương của Real Madrid sau trận thua 0-2 trước Celta Vigo tại vòng 15 La Liga. Theo AS, trung vệ Brazil dính chấn thương gân kheo không hề đơn giản. Militao đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu với thời gian tính bằng tháng.

Không chỉ mất điểm, Real còn phải trả giá bằng một trụ cột quan trọng đúng lúc lịch thi đấu bước vào giai đoạn căng thẳng. Hiện tại, HLV Xabi Alonso không thể sử dụng nhóm cầu thủ phòng ngự gồm Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Alvaro Carreras và Fran García. Đây là một trong những giai đoạn thiếu hụt nhân sự nặng nề nhất của đội bóng Hoàng gia trong nhiều năm trở lại đây.

Theo AS, HLV Alonso buộc phải tính đến phương án xoay tua, thậm chí sử dụng các tài năng trẻ hoặc kéo một số cầu thủ trái sở trường xuống hàng thủ. Điều này đặt Real vào tình thế rủi ro, khi họ vẫn phải duy trì mục tiêu cạnh tranh ở cả La Liga lẫn đấu trường châu Âu.

Trận thua Celta Vigo khiến Real Madrid bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trong cuộc đua vô địch. Trong bối cảnh đối thủ đang thi đấu ổn định, Real với lực lượng bị sứt mẻ phải đối diện nguy cơ tiếp tục đánh rơi điểm số ở những vòng đấu tới.

Real Madrid

