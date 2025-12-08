Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Salah sau khi nổi loạn

  • Thứ hai, 8/12/2025 06:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mohamed Salah xuất hiện tại Trung tâm huấn luyện AXA vài giờ sau khi dư luận bùng nổ về việc Liverpool được cho là muốn tống khứ anh ngay trong tháng 1.

Salah có thể sắp phải rời Liverpool.

Hình ảnh Salah lái chiếc Rolls-Royce Spectre trị giá 330.000 bảng rời đại bản doanh đội bóng vào chiều chủ nhật (giờ địa phương) khiến câu chuyện thêm phần căng thẳng.

Salah có mặt tại trung tâm huấn luyện từ buổi sáng và ở lại ít nhất 3 tiếng rưỡi cho buổi tập và hồi phục. Anh rời đi với gương mặt lạnh tanh, đối diện hàng loạt câu hỏi về tương lai trước khi bay sang dự CAN vào ngày 15/12. Salah xác nhận sẽ có mặt ở trận gặp Brighton ngày 13/12 để "chào tạm biệt" người hâm mộ.

Phản ứng của Salah lập tức gây tranh cãi. Huyền thoại Liverpool, Michael Owen chỉ trích gay gắt việc đàn em công khai bất mãn: "Đây là môn thể thao tập thể. Sắp dự CAN rồi, sao không im lặng, cống hiến cho đội tuyển và chờ xem điều gì xảy ra khi trở lại?".

Một ngày trước đó, tiền đạo 33 tuổi gây sốc với cuộc trả lời phỏng vấn gây chấn động. Anh cho biết cảm thấy ai đó không muốn mình ở lại, sau khi bị gạt khỏi đội hình xuất phát 3 trận liên tiếp. Salah khẳng định hiện anh không còn bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào với HLV Arne Slot.

Trong bối cảnh Al-Hilal sẵn sàng gửi đề nghị trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, tương lai của Salah tại Merseyside trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Ngôi sao người Ai Cập ký hợp đồng hai năm vào tháng 4, nhưng những phát biểu công khai có thể khiến mối lương duyên khép lại.

Salah ghi 250 bàn sau 420 trận, đứng thứ 3 trong danh sách phá lưới mọi thời đại của Liverpool. Nhưng mùa này, phong độ của anh sa sút rõ rệt. 5 bàn sau 19 trận là hiệu suất thấp nhất kể từ khi Salah cập bến Anfield năm 2017.

Owen cảnh báo Salah

Michael Owen lên tiếng sau khi Mohamed Salah công khai chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot, cho rằng ngôi sao người Ai Cập đã đi quá giới hạn trong thời điểm đội bóng rơi vào khủng hoảng.

1 giờ trước

Salah tự đốt cầu nối

Mohamed Salah nói anh bị “ném dưới gầm xe buýt” sau trận hòa 3-3 với Leeds thuộc vòng 15 Premier League rạng sáng 7/12.

12 giờ trước

Liverpool chốt tương lai Salah

Cuộc khủng hoảng của Liverpool bị đẩy lên cao sau trận hòa 3-3 trước Leeds khi Mohamed Salah bất ngờ lên tiếng công khai chỉ trích HLV Arne Slot.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Salah Mohamed Salah Salah

