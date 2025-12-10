Son Heung-min trở lại Tottenham

Son ký hợp đồng với Los Angeles FC sau khi rời Tottenham. Tại giải Nhà nghề Mỹ, cầu thủ sinh năm 1992 chơi ấn tượng với 12 bàn chỉ sau 13 lần ra sân. Son giúp CLB chủ quản vào play-off MLS nhưng dừng bước trước Vancouver Whitecaps ở tứ kết. Báo chí đưa tin một số CLB châu Âu, cụ thể là Serie A, muốn mượn Son trong thời gian ngắn nhưng anh vẫn chưa chốt tương lai.