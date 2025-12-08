Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Son Heung-min giúp Tottenham hốt bạc

  • Thứ hai, 8/12/2025 13:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Quyết định trở lại Tottenham để tri ân người hâm mộ của Son Heung-min tạo nên sức hút lớn.

Son sắp tái xuất Tottenham. Ảnh: Reuters.

Tottenham xác nhận Son sẽ tái xuất tại sân nhà vào ngày 10/12, trong trận đấu với Slavia Prague thuộc UEFA Champions League. Trong lần trở lại này, Spurs tuyên bố sẽ dành cho chân sút người Hàn Quốc một “món quà đặc biệt”.

Sự kiện Son trở lại Tottenham tạo nên cơn sốt vé trong những ngày qua. Trước đó, các trận Champions League của Spurs mùa 2025/26 không thu hút đông khán giả, chỉ đạt khoảng hơn 40.000 người/trận, thấp hơn nhiều so với con số trung bình 60.000 khán giả ở Premier League.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin Son trở lại được công bố, lượng vé bán ra tăng mạnh và gần rơi vào tình trạng "cháy vé". Truyền thông Anh cho rằng Tottenham đang hưởng lợi khi vừa tăng doanh thu đáng kể, vừa kéo lại sự chú ý của người hâm mộ sau chuỗi trận gây thất vọng.

Theo kế hoạch ban đầu, Son được cho là sẽ trở lại CLB cũ trong trận gặp Liverpool ngày 21/12. Tuy nhiên, Tottenham đã sắp xếp để anh xuất hiện sớm hơn. Một số ý kiến cho rằng đội bóng muốn chọn trận đấu “dễ thở” hơn để có thể giành 3 điểm trọn vẹn ngay trong ngày tiền đạo người Hàn Quốc trở về.

Hồi tháng 8, Son chuyển sang khoác áo LAFC (Mỹ) với mức phí 26,6 triệu USD, con số kỷ lục của MLS. Tại đây, anh nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp với 12 bàn sau 13 trận, giúp đội đứng thứ hai miền Tây trước khi dừng bước ở bán kết khu vực trong loạt playoff.

Son Heung-min lại ghi tuyệt phẩm sút phạt Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

Duy Luân

