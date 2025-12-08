Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Beckham khiến Messi 'cứng đơ người'

  Thứ hai, 8/12/2025 11:00 (GMT+7)
Đoạn video gây sốt trên mạng xã hội ghi lại cảnh Lionel Messi tỏ ra lạc lõng trong buổi tiệc mừng chức vô địch MLS Cup của Inter Miami.

Messi tỏ ra gượng gạo trong buổi lễ mừng công.

Hôm 7/12, Inter Miami giành danh hiệu MLS Cup đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps ở chung kết. Messi góp dấu ấn với 2 kiến tạo, khép lại mùa giải bùng nổ. Sau trận, toàn đội và ban lãnh đạo góp mặt tại buổi tiệc ăn mừng danh hiệu lịch sử.

Trong tâm trạng rạng rỡ, David Beckham khởi xướng điệu conga (kiểu nhảy nối đuôi nhau - PV), kéo theo dàn cầu thủ di chuyển theo nhịp vui nhộn. Messi cũng được mời nhập cuộc.

Tuy nhiên, khác với các đồng đội hào hứng hòa nhịp, siêu sao người Argentina đứng trong hàng nhưng không giơ tay đặt lên vai người phía trước như truyền thống. Anh trông khá gượng gạo, thậm chí như thể tham gia cho đủ đội hình.

Thái độ của Messi gây bão trên mạng xã hội. "Trông Messi như bị lạc giữa buổi tiệc vậy", "Anh ấy trải qua quá nhiều điệu conga rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ", "Messi hẳn là người kém hào hứng nhất trong hàng", "Nhìn như bị ép đến dự tiệc vậy", "Messi cứng đơ người"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Mùa này, thành tích của Messi cực kỳ ấn tượng. Anh ghi tới 29 bàn sau 28 trận, kèm 16 kiến tạo, góp công lớn đưa Inter Miami đứng thứ 3 BXH khu vực miền Đông trước khi nâng cao chiếc cúp MLS đầu tiên.

Một danh hiệu nữa cho bộ sưu tập đồ sộ của Messi. Ở tuổi 38, Leo vẫn chơi thứ bóng đá giàu cảm hứng, hiệu quả và đẳng cấp, điều chỉ những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử mới có thể làm được.

Messi David Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

