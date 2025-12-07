Bức ảnh gia đình Messi gây sốt

Khoảnh khắc gia đình chia vui cùng siêu sao Lionel Messi sau chức vô địch MLS Cup 2025 gây sốt mạng xã hội.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.

Ảnh gia đình Messi gây sốt.

Rạng sáng 7/12, Inter Miami vượt qua Vancouver Whitecaps 3-1 tại sân Chase, qua đó giành chức vô địch MLS Cup lịch sử. Đây là danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp của Messi, giúp anh tiếp tục giữ kỷ lục cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử.

Sau khi nâng cúp cùng đồng đội, Messi nhanh chóng tiến đến gặp gia đình nhỏ gồm vợ Antonella và ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro. Khoảnh khắc gia đình Messi chụp ảnh cùng chiếc cúp vô địch ngay lập tức gây bão mạng xã hội.

Một tài khoản bình luận: “Mỗi khi tôi thấy gia đình Messi xuống sân là tôi biết anh ấy lại vô địch”. Người hâm mộ khác viết: “Tình cảm gia đình của nhà Messi thật đáng ngưỡng mộ”. Một fan khác nhận xét: “Messi thật hạnh phúc khi vô địch trước sự chứng kiến của những người anh yêu thương”.

Antonella và các con luôn đồng hành cùng Messi trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp. Vợ M10 vốn kín tiếng, giữ lối sống giản dị và luôn được cộng đồng mạng yêu quý vì hình ảnh mẫu mực, tận tâm với gia đình.

Trong khi đó, các con của Messi cũng đang cho thấy tiềm năng khi khoác áo đội trẻ Inter Miami, thường xuyên ghi dấu ấn với những bàn thắng và kiến tạo.

Messi thừa nhận vô địch MLS chính là mục tiêu lớn nhất của Inter Miami mùa này. Với chiếc cúp MLS Cup danh giá, Messi và đội bóng hoàn tất hành trình ba năm đầu tiên tại Mỹ theo cách không thể trọn vẹn hơn.