Inter Miami đổi diện mạo nhờ Messi và Mascherano

Chức vô địch MLS Cup đầu tiên cho Inter Miami là lời khẳng định mạnh mẽ rằng dự án Messi không chỉ gây tiếng vang, mà đã thành công trọn vẹn.

Inter Miami khép lại hành trình 58 trận bằng chức vô địch MLS Cup đầu tiên. Danh hiệu ấy không chỉ là phần thưởng cho Messi, Suárez, Busquets hay Alba, mà còn là dấu mốc chứng minh dự án tham vọng của CLB đã đi đến cái kết trọn vẹn.

Mascherano - từ người bị nghi ngờ đến kiến trúc sư chiến thắng

Khi Inter Miami đặt niềm tin vào Javier Mascherano, hoài nghi nổ ra lập tức. Một HLV chưa từng dẫn dắt CLB, lại bước vào phòng thay đồ nơi Messi, Suarez, Busquets và Alba vẫn là những tượng đài. Nỗi lo ông bị “nuốt chửng” là điều dễ hiểu.

Nhưng Mascherano chọn cách tiến lên. Ông học từ thất bại ở Concacaf Champions Cup, Leagues Cup và Club World Cup, rồi từng bước định hình vai trò của mình. Từ một người mới đầy áp lực, Mascherano trở thành điểm tựa chiến thuật của cả đội.

Bước ngoặt xuất hiện khi Suarez bị treo giò ở vòng 1 play-off. Mascherano buộc phải thử nghiệm, đưa Mateo Silvetti vào sân. Sự thay đổi bất đắc dĩ ấy lại mở ra hướng đi mới: Inter Miami cần mô hình vận hành khác để sống sót ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Từ đó, Suarez dự bị ba trận liên tiếp, còn Miami thắng tưng bừng. Cincinnati bị đè bẹp 4-0. New York City FC thua 1-5. Trong trận chung kết thắng Vancouver Whitecaps 3-1 rạng sáng 7/12, Miami thể hiện sự điềm tĩnh và hiệu quả bậc nhất mùa.

Inter Miami khi ấy không còn phụ thuộc vào Messi, Suarez nữa. Đó là một tập thể biết tự điều chỉnh, biết thích nghi và biết chiến thắng bằng kỷ luật.

Muốn một dự án thành công, các cái tôi lớn phải biết lùi lại đúng thời điểm. Inter Miami làm điều đó một cách chín chắn.

Suarez, người cả sự nghiệp quen đá chính, chấp nhận vai trò dự bị trong sự điềm tĩnh hiếm thấy. Anh thừa nhận “luôn muốn chơi”, nhưng hiểu và tôn trọng kế hoạch của HLV. Thái độ ấy giúp phòng thay đồ giữ được sự ổn định, thậm chí truyền cảm hứng cho phần còn lại.

Messi cũng hy sinh không kém. Anh từ chối đá giao hữu cho Argentina để giữ lịch thi đấu cho Miami, điều hiếm thấy trong sự nghiệp của siêu sao. Nhờ trận thắng Atlanta ngay sau đó, Miami có lợi thế sân nhà trên hành trình tiến vào chung kết.

Oscar Ustari thậm chí chấp nhận mất vị trí số một cho Rocco Ríos Novo, rồi trở thành người dìu dắt đàn em. Đó là thứ mà Mascherano gọi là “sự đồng lòng”. Ông nói nhiều lần: “Chúng tôi cần tất cả”. Và tập thể ấy đã đáp lại đúng như mong muốn.

Một cái kết phủ sắc hồng, xen chút dư âm chia tay

Khi bài hát “La Gozadera” vang lên ở Chase Stadium, Messi nâng cao chiếc MLS Cup, còn Suarez, Busquets và Alba ôm nhau nhảy múa trong vòng tròn. Khoảnh khắc ấy đẹp như một cảnh phim, và là cái kết hợp lý cho nhóm bạn đã sát cánh hơn một thập kỷ.

Busquets và Alba kết thúc sự nghiệp trong màu áo hồng, Suarez khép lại mùa giải bằng sự bình thản của một ngôi sao lớn, còn Messi thêm một nét vàng vào di sản vĩ đại của mình.

Với chức vô địch MLS Cup đầu tiên, Inter Miami không chỉ làm nên lịch sử. Họ chứng minh rằng “dự án Messi”, từng bị xem là cuộc phiêu lưu lắm rủi ro, đã thành công nhờ sự kết hợp giữa hào quang của siêu sao và tính kỷ luật của tập thể.

Hành trình ấy kéo dài và đầy thử thách, nhưng cái kết đẹp luôn thuộc về những đội biết học hỏi, biết hy sinh và biết chiến đấu đến phút cuối.