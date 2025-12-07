Messi không thốt nên lời khi vô địch

Sau khi Inter Miami đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Lionel Messi không giấu được cảm xúc vỡ oà.

Khoảnh khắc tỏa sáng của siêu sao người Argentina mang về chiếc cúp thứ 2 trong vòng một tuần cho Inter Miami

Rạng sáng 7/12, Inter Miami vượt qua Vancouver Whitecaps với tỷ số 3-1 ở trận chung kết tổng MLS 2025. "Thực sự, đây là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời,” Messi chia sẻ với giọng nghẹn ngào.

Anh nói thêm: “Đây chính là một trong những mục tiêu lớn nhất kể từ khi chúng tôi đặt chân đến đây. Ngay khi vừa đến, tôi vô địch Leagues Cup. Năm nay, đội có một mùa giải tuyệt vời, cạnh tranh ở tất cả các giải đấu tham dự".

Với cá nhân Messi, đây là danh hiệu chính thức thứ 3 của anh trong sự nghiệp cùng Inter Miami, sau Supporters' Shield 2024 và League Cup 2023. Tổng cộng, "El Pulga" có 48 lần giành cúp, con số nhiều nhất lịch sử, bỏ xa người đồng đội cũ Dani Alves với 43 lần nâng cao danh hiệu.

Messi thừa nhận việc vô địch MLS chính là mục tiêu lớn nhất của của Inter Miami mùa này. Với chiếc cúp MLS Cup trong tay, Messi và Inter Miami hoàn tất hành trình ba năm đầu tiên thành công rực rỡ.