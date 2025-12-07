Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huyền thoại David Beckham lộ rõ vẻ hạnh phúc sau khi chứng kiến Inter Miami vô địch MLS Cup 2025 lần đầu tiên trong lịch sử.

Beckham xúc động sau khi Inter Miami vô địch.

Rạng sáng 7/12, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở trận chung kết tổng MLS 2025. Đây là chiếc cúp thứ hai trong vòng một tuần của Inter Miami. Hôm 30/11, Messi và đồng đội giành chức vô địch miền Đông, tuy nhiên danh hiệu này không được FIFA công nhận do chỉ là chức vô địch khu vực.

Sau trận, Beckham, với tư cách đồng sở hữu Inter Miami, xuống sân chúc mừng toàn đội. Cựu sao MU ôm chầm lấy Messi với vẻ đầy tự hào. Trước ống kính truyền hình, Beckham nói ngắn gọn: “Chỉ cần đưa bóng cho Messi, cậu ấy sẽ mang về bàn thắng”.

Beckham sau đó cũng xuất hiện bên cạnh Messi trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch. Hai nhân vật tầm cỡ này góp công lớn trong mùa giải 2025 kỳ diệu của Inter Miami.

Messi chính là bản hợp đồng mang tính lịch sử mà Beckham đưa về Inter Miami, giúp đội bóng từ nhóm cạnh tranh suất trụ hạng trở thành thế lực đủ sức đua mọi danh hiệu. Sau gần ba năm kể từ khi Messi gia nhập, Inter Miami đã chinh phục tổng cộng 4 danh hiệu.

Với cá nhân Messi, đây là danh hiệu chính thức thứ ba anh giành được cùng Inter Miami, sau Supporters’ Shield 2024 và Leagues Cup 2023. Tổng cộng, “El Pulga” đã sở hữu 48 danh hiệu trong sự nghiệp – con số nhiều nhất lịch sử bóng đá, vượt xa người đồng đội cũ Dani Alves với 43 lần đăng quang.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp vô địch tại Mỹ Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

