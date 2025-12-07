Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại khi để lại dấu ấn đậm nét tại Inter Miami chỉ sau hơn hai mùa giải thi đấu tại MLS.

Messi phá kỷ lục danh hiệu.

Rạng sáng 7/12, Messi cùng đồng đội đánh bại Vancouver Whitecaps với tỷ số 3-1, qua đó giành danh hiệu MLS Cup đầu tiên trong lịch sử CLB. Thành tích này giúp Messi nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên 48, phá kỷ lục giành chức vô địch trước đó cũng do chính anh thiết lập.

Những danh hiệu này bao gồm 6 chức vô địch cùng tuyển Argentina, 35 danh hiệu với Barcelona, 3 cúp tại PSG và 4 lần lên ngôi cùng Inter Miami.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami, Messi ra sân 88 trận, ghi 77 bàn thắng và thực hiện 42 kiến tạo, đạt tổng cộng 119 lần đóng góp vào bàn thắng. Không chỉ ghi bàn theo cách thông thường, Messi còn để lại dấu ấn ở các tình huống cố định với 6 bàn từ đá phạt trực tiếp và 4 bàn penalty.

Từ việc giành cúp vàng World Cup 2022 đến vực dậy Inter Miami, một trong những tập thể bị đánh giá thấp tại MLS, hành trình của Messi tại Mỹ được ví như “định nghĩa của sự vĩ đại”. M10 không chỉ mang đến những chiến thắng, mà còn thay đổi tư duy bóng đá tại MLS, kéo theo lượng người hâm mộ khổng lồ và tạo sức ảnh hưởng chưa từng có cho giải đấu.

Ở tuổi 38, Messi vẫn đang chơi thứ bóng đá giàu cảm hứng, hiệu quả và đẳng cấp, điều chỉ những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử mới có thể làm được. Những con số và danh hiệu mà siêu sao Argentina đạt được trên đất Mỹ khiến cả thế giới bóng đá phải thán phục.