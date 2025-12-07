Cầu thủ vô danh còn hay hơn Messi

Sáng 7/12, Inter Miami khép lại mùa giải MLS 2025 bằng chức vô địch lịch sử, nhưng tâm điểm của ngày đăng quang tại DRV PNK Stadium lại không phải Lionel Messi.

Allende không được biết đến nhiều trước vòng play-off.

Cái tên bước ra ánh sáng chính là Tadeo Allende. Tiền đạo người Argentina trải qua bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp với màn bùng nổ chưa từng có ở vòng play-off.

Trận chung kết với Vancouver Whitecaps được xem như sân khấu dành cho Allende. Phút 90+6, trong khoảnh khắc Vancouver vùng lên tìm bàn gỡ, chân sút 26 tuổi tung cú dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 3-1. Bàn thắng bảo đảm chiếc cúp lịch sử cho Inter Miami, đồng thời đưa Allende vượt qua Carlos Ruiz (8 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các kỳ play-off MLS.

Điều đáng kinh ngạc nằm ở tính ổn định. Suốt hành trình play-off, Allende chỉ không ghi bàn đúng một trận. Anh có tổng cộng 11 lần góp dấu giày vào bàn thắng (9 bàn, 2 kiến tạo), thông số đủ để khiến cả Messi – người vốn luôn được xem là trung tâm của mọi chiến thắng, phải dành sự nể phục.

Allende bước ra sánh sáng khi giúp Inter Miami vô địch MLS 2025.

Từ trận đầu tiên, Allende tạo đà với cú đúp vào lưới Nashville SC trong chiến thắng 4-0. Đến bán kết miền Đông, anh tiếp tục tái hiện kịch bản đó trước FC Cincinnati, giúp Miami thắng đậm 4-0 trên sân khách. Và ở trận then chốt giành quyền vào chung kết tổng MLS, Allende bùng nổ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, mở đường cho chiến thắng 5-1 trước New York City FC.

Allende chỉ là bản hợp đồng cho mượn từ Celta Vigo. Mùa giải 2025 của anh khá trầm lắng với 11 bàn và 1 kiến tạo sau 31 trận. Nhưng bước vào vòng play-off, chân sút người Argentina như được bật công tắc, trở thành mũi nhọn lợi hại nhất của Miami.

Hai năm sau ngày Messi đem về Leagues Cup 2023, Inter Miami cuối cùng cũng bước lên đỉnh MLS. Và ở thời khắc lịch sử ấy, bên cạnh Messi vẫn hiện diện, một cái tên khác đã viết nên câu chuyện của chính mình là Tadeo Allende.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.