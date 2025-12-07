Alba, Busquets kết thúc sự nghiệp

Sáng 7/12, Lionel Messi gửi lời tri ân tới Jordi Alba và Sergio Busquets sau khi hai đồng đội thân thiết khép lại sự nghiệp bằng danh hiệu MLS Cup.

Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ sau MLS Cup 2025.

Inter Miami vượt qua Vancouver Whitecaps 3-1 tại Chase Stadium, qua đó giành chức vô địch MLS Cup lịch sử. Đây là danh hiệu lớn thứ 44 trong sự nghiệp Messi, trong đó nhiều lần anh sát cánh cùng Alba và Busquets tại Barcelona. Đây cũng là trận cuối cùng trong sự nghiệp của bộ đôi cầu thủ Tây Ban Nha.

Messi chia sẻ với ESPN: "Điều này rất đặc biệt vì chúng tôi cùng đến đây ngay từ đầu. Mục tiêu là giành danh hiệu này, một danh hiệu quan trọng với sự phát triển của CLB. Tôi thật sự vui vì họ có thể chia tay theo cách này. Họ là những người bạn thân thiết, tôi biết ơn vì được chơi bóng cùng họ suốt gần cả sự nghiệp".

Alba và Busquets gia nhập Inter Miami cùng Messi vào mùa hè 2023. Bộ ba lập tức giành Leagues Cup đầu tiên trong lịch sử giải, trước khi vô địch Supporters’ Shield và lập kỷ lục về điểm số trong một mùa giải MLS. Tháng 11/2024, Javier Mascherano – một cựu cầu thủ Barcelona khác, được bổ nhiệm làm HLV trưởng Miami.

Mascherano đánh giá cao ý nghĩa của chức vô địch lần này: "Niềm vui khi nói lời tạm biệt hai huyền thoại bóng đá theo cách trọn vẹn nhất. Họ làm nên lịch sử ở CLB này, góp phần thay đổi hoàn toàn đội bóng cùng với Messi. Dù lịch sử của Inter Miami còn ngắn, họ đã trở thành một phần quan trọng".

Busquets khép lại sự nghiệp lẫy lừng, để lại di sản về hình ảnh một "số 5" độc nhất vô nhị, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về vai trò tiền vệ phòng ngự hiện đại. Trong khi đó, Alba được xem là hậu vệ trái kiệt xuất của thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha.

