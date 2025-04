Bạn gái mới sao chép phong cách vợ cũ Icardi

Những hình ảnh mà Suarez đăng tải trên Instagram gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ, vì chúng giống hệt những gì Nara từng chia sẻ trước đây. Một trong những điểm giống nhau rõ rệt là những tư thế quyến rũ trên giường.

Vào tháng 8, Nara đăng bức ảnh gợi cảm trên giường, chỉ mặc đồ lót và cầm máy ảnh với hình xăm tên con gái Isabella trên cánh tay trái. Chưa đầy sáu tháng sau, Suarez cũng đăng tải một bức ảnh tương tự vào tháng 2, với chú thích đơn giản là một trái tim đen.

Ngoài ra, cả hai người đẹp cũng có những bức ảnh tình tứ với Icardi - tiền đạo của Galatasaray - trên Instagram. Nara từng chia sẻ bức ảnh hôn người yêu cũ và viết: "Anh dạy tôi rằng lòng trung thành quan trọng hơn tiền bạc" và "Anh là người rộng lượng và chu đáo nhất tôi từng gặp" .

Không chịu kém cạnh, Suarez cũng chia sẻ bức ảnh hôn nhau với Icardi trong bể bơi, kèm theo hai biểu tượng trái tim.

Phong cách ăn mặc của họ cũng có sự tương đồng rõ rệt. Nara từng đăng một bức ảnh khi tập luyện với áo lót thể thao Nike màu đen, và không lâu sau, bạn gái mới của Icardi cũng đăng một bức ảnh tương tự.

Gần đây, Suarez cũng đăng một loạt ảnh thân mật với Icardi khi đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ, trông rất giống với hình ảnh Nara đăng vào tháng trước khi cô mừng sinh nhật con cái.

Không chỉ vậy, cả hai còn chia sẻ những khoảnh khắc bay xa cùng nhau, với những bức ảnh selfie trên máy bay giống nhau, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về sự trùng hợp kỳ lạ giữa họ.

Mối quan hệ giữa Icardi và Nara tiếp tục gây xôn xao dư luận. Sau khi ly hôn, cuộc chiến giữa họ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nara gần đây đã chia sẻ câu chuyện về ngôi nhà mơ ước mà cô và Icardi từng lên kế hoạch sống chung khi anh giải nghệ. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Icardi mua ngôi nhà đó cho anh và Suarez sinh sống.

Nara chia sẻ: "Thấy cô ấy đăng ảnh trong ngôi nhà mà tôi mơ ước cho các con của mình, tim tôi tan nát".

Cuộc chiến pháp lý giữa Icardi và Nara vẫn chưa có hồi kết và chắc chắn sẽ còn là chủ đề nóng trong làng bóng đá trong thời gian tới. Mối quan hệ phức tạp giữa các WAGs và những sự trùng hợp kỳ lạ này vẫn thu hút sự chú ý của dư luận.

