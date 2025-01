Icardi công khai bạn gái sau bê bối tình dục

Mới đây, Icardi đã công khai bạn gái mới là Maria Eugenia Suarez, một người mẫu kiêm diễn viên 32 tuổi người Argentina. Anh đăng tải nhiều hình ảnh tình tứ bên Suarez kèm theo dòng trạng thái đầy lãng mạn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Suarez từng là "kẻ thứ 3". Cô và Icardi được cho là đã ngoại tình vào năm 2021, dù Suarez khẳng định cô không biết Icardi và Nara vẫn còn là vợ chồng.

Vụ việc Icardi công khai tình mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi những tin nhắn nhạy cảm anh gửi cho Nara bị rò rỉ. Trong các tin nhắn này, Icardi cầu xin Nara quay lại và "quan hệ" với anh.

Những tin nhắn này được luật sư của Nara sử dụng làm bằng chứng trong vụ ly hôn. Tuy nhiên, Nara dường như không mảy may quan tâm và vẫn kiên quyết ly hôn Icardi.

Cuộc ly hôn giữa Icardi và Nara đang diễn ra rất căng thẳng. Nara được cho là đang đòi Icardi 38 triệu euro tiền chia tài sản. Cô cũng đã yêu cầu cảnh sát đuổi Icardi ra khỏi nhà và cấm anh tiếp cận mình.

Trong khi đó, Nara cũng vừa tuyên bố chia tay bạn trai mới L-Gante. Cô cho biết việc hoàn tất thủ tục ly hôn với Icardi đã ảnh hưởng đến quyết định này.

Icardi, 31 tuổi, và Wanda Nara, 37 tuổi, kết hôn vào năm 2014. Mối quan hệ của họ luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông với những ồn ào tình ái, chia tay rồi tái hợp liên tục.

Tháng 7 vừa qua, Nara chính thức tuyên bố ly hôn Icardi, chấm dứt cuộc tình 10 năm đầy sóng gió.

