Bước ngoặt tương lai của De Jong

Tiền vệ Frenkie de Jong và Barcelona đang tiến gần đến thỏa thuận gia hạn hợp đồng sau quãng thời gian dài đàm phán.

De Jong muốn ở lại Barcelona.

Theo Sport, cuộc gặp gỡ giữa Giám đốc Thể thao Deco và Sebastien Ledure, đại diện mới của De Jong, diễn ra khá tích cực. Hai bên dần tìm ra tiếng nói chung cho hợp đồng mới.

Hiện tại, De Jong còn hợp đồng với Barcelona đến cuối mùa giải 2025/26. Theo Sport, trong mùa giải này, tuyển thủ Hà Lan nhận được phần lớn số tiền còn nợ mà câu lạc bộ đã hứa trong thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với mức lương hiện tại cao nhất trong đội hình, De Jong buộc Barcelona phải tìm cách phân bổ lại khoản lương trong các năm tiếp theo. De Jong thể hiện rõ mong muốn tiếp tục gắn bó với CLB, như anh đã tuyên bố trong chuyến du đấu tại châu Á. Tuyển thủ Hà Lan cũng sẵn lòng hợp tác với đội bóng và không cần gia hạn hợp đồng ngay trong tháng 8, khi Barcelona đang nỗ lực để đăng ký tân binh cho La Liga 2025/26.

Sport cho biết De Jong có thể ký thêm 3 năm với Barcelona, kéo dài đến năm 2029. Điều này giúp đội chủ sân Camp Nou tránh nguy cơ mất cầu thủ vào mùa hè 2026 khi hợp đồng hiện tại hết hiệu lực.

De Jong hiện là một trong những trụ cột quan trọng trong kế hoạch của HLV Hansi Flick. Cựu sao Ajax kết thúc mùa giải 2024/25 với phong độ xuất sắc, qua đó cho thấy bản thân vượt qua được những vấn đề về ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần trong suốt năm qua.

