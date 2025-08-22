Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động thái gây chú ý của Isak

  • Thứ sáu, 22/8/2025 06:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Alexander Isak được phát hiện tập luyện một mình tại trung tâm Darsley Park của Newcastle, chỉ vài giờ sau khi mối quan hệ với CLB chủ quản rơi vào tình trạng căng thẳng.

Alexander Isak gay chu y anh 1

Isak đơn độc trở lại Newcastle tập luyện.

Tiền đạo người Thụy Điển nỗ lực gia nhập Liverpool trong hè này khi công khai mong muốn rời sân St James' Park. Newcastle phản ứng mạnh mẽ với tuyên bố không có cam kết nào được đưa ra về việc cho phép Isak ra đi.

Theo truyền thông Anh, Isak bất ngờ xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của Newcastle giữa lúc mâu thuẫn bùng phát. Anh tập riêng biệt, tách hoàn toàn với đội một để duy trì thể lực. Một huấn luyện viên từ học viện được bố trí làm việc với Isak.

Đội bóng cung cấp đầy đủ trang thiết bị để Isak tập luyện, song tình hình rất căng thẳng. Isak thực hiện những bài tập nhẹ như chạy bộ và chuyền bóng vào khung thành trống. Thực tế, buổi tập của anh được mô tả là khá nhàm chán và thiếu động lực.

Tuy nhiên, Newcastle sẵn sàng cho phép Isak quay lại khi sẵn sàng, với tuyên bố rằng anh vẫn là một phần của "gia đình". Ngược lại, mối quan hệ giữa Isak với các đồng đội, như Joelinton và Bruno Guimaraes, có dấu hiệu rạn nứt khi họ thể hiện sự phản đối trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn xuất phát từ những bất đồng về hợp đồng và việc Isak mong muốn gia nhập Liverpool. Đội bóng thành phố cảng bị Newcastle từ chối lời đề nghị 110 triệu bảng.

Dù vậy, Liverpool dự kiến sẽ quay lại với một đề nghị mới trị giá 130 triệu bảng để tiếp tục theo đuổi thương vụ này. Newcastle khẳng định không để Isak ra đi cho đến khi có sự thay thế phù hợp.

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

