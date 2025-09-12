Bến đỗ bất ngờ của Van Nistelrooy

Sau quãng thời gian thất vọng tại Leicester City, HLV Ruud van Nistelrooy nhiều khả năng sớm tái xuất ở đội bóng mới.

Van Nistelrooy có thể trở lại Hà Lan làm việc.

Theo truyền thông Hà Lan, FC Twente ở giải Eredivisie đang gấp rút tìm người thay thế Joseph Oosting, HLV vừa rời CLB sau chuỗi kết quả kém thuyết phục. Trong hơn 2 năm dẫn dắt, Oosting cầm quân 95 trận nhưng chưa tạo ra dấu hiệu khởi sắc cho đội.

FC Twente đặt mục tiêu tìm kiếm một nhà cầm quân có thể vực dậy tinh thần toàn đội và duy trì sức cạnh tranh ở Eredivisie. Những cái tên như Erik ten Hag, Mark van Bommel, Rene Hake hay John van den Brom đều đã được cân nhắc.

Sự xuất hiện của Ruud van Nistelrooy trong danh sách khiến cuộc đua trở nên đáng chú ý hơn. HLV người Hà Lan từng trải qua giai đoạn đáng quên tại Leicester khi chỉ thắng 5 trong tổng số 27 trận, để thua tới 19 và nhận 57 bàn thua, dẫn đến việc CLB bị rớt hạng xuống Championship.

Dù vậy, Van Nistelrooy vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng đối với nền bóng đá Hà Lan. Khi còn dẫn dắt PSV, ông giúp đội giành 34 chiến thắng sau 50 trận, đạt trung bình 2,2 điểm/trận. Triết lý bóng đá tấn công cùng khả năng phát triển cầu thủ trẻ giúp Van Nistelrooy nhận nhiều lời khen trong giới chuyên môn.

Ở tuổi 48, Van Nistelrooy đang rất cần một cơ hội để chứng minh bản thân sau quãng thời gian thất bại tại Anh. Với vị thế là một biểu tượng bóng đá Hà Lan, sự xuất hiện của ông tại Twente có thể là một thử thách thú vị.

