Án trừ 6 điểm vì vi phạm quy định lợi nhuận và tính bền vững đã đẩy Leicester City vào thế khó tại giải hạng Nhất Anh, đồng thời cho thấy cái giá thực tế của quản trị tài chính thiếu kiểm soát.

Leicester trả giá đắt cho sai phạm tài chính.

Leicester City bị trừ 6 điểm tại giải hạng Nhất Anh sau khi bị xác định vi phạm quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính trong mùa giải 2023/24. Án phạt có hiệu lực ngay lập tức, khiến Leicester rơi xuống vị trí 20 trên bảng xếp hạng Championship.

Trong thông báo chính thức, Hội đồng điều hành của giải bóng đá Anh (EFL) cho biết quyết định được đưa ra sau khi ủy ban độc lập kết luận Leicester vượt ngưỡng tài chính cho phép 20,8 triệu bảng trong chu kỳ đánh giá ba năm kết thúc ở mùa 2023/24. Mức vi phạm này được xem là đủ nghiêm trọng để áp dụng án trừ điểm theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Leicester cũng bị xác định không cung cấp báo cáo tài chính thường niên đúng thời hạn theo yêu cầu của Premier League, khi CLB còn thuộc thẩm quyền quản lý của giải đấu này. Hai vi phạm trên đã được EFL xem xét đồng thời trước khi phê chuẩn án phạt.

Leicester xuống hạng khỏi Premier League ở mùa giải trước và hiện chưa có huấn luyện viên trưởng, sau khi Marti Cifuentes bị sa thải hồi tháng 1, chỉ sau sáu tháng làm việc. Án trừ điểm khiến tình hình của đội bóng thêm khó khăn trong bối cảnh Championship đang bước vào giai đoạn cạnh tranh căng thẳng.

Trong thông cáo phản hồi, Leicester City bày tỏ sự thất vọng với quyết định của ủy ban độc lập và cho biết sẽ xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo. CLB cho rằng án phạt trừ điểm là không tương xứng và chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố giảm nhẹ đã được trình bày.

Trước đó, Leicester từng tránh được án trừ điểm liên quan đến mùa giải 2022/23 sau khi kháng cáo thành công, do vấn đề thẩm quyền xét xử. Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, án phạt đã được EFL chính thức phê chuẩn và áp dụng ngay lên bảng xếp hạng Championship.