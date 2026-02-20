Sự thật việc Mbappe tuyên bố không dự World Cup 2026

Mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là ghi lại phát biểu của Kylian Mbappe về việc anh từ chối tham dự World Cup 2026 tại Mỹ vì lý do nhân quyền.

Trong video, tiền đạo người Pháp bị gán cho những phát ngôn gây sốc như: “Tôi sẽ không chơi bóng ở một quốc gia đối xử với con người như động vật” hay khẳng định anh sẽ không thi đấu tại Mỹ “dù có được trả bao nhiêu vàng đi chăng nữa”. Đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Video đang lan truyền thực chất đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Hình ảnh trong đoạn clip trùng khớp với buổi họp báo của Mbappe cùng đội tuyển Pháp vào ngày 7/6/2025, thời điểm anh cùng toàn đội chuẩn bị cho trận tranh hạng ba UEFA Nations League gặp Đức.

Mbappe trở thành nạn nhân của trí tuệ nhân tạo.

Trong buổi họp báo đó, Mbappé chỉ đề cập đến chiến thắng của Paris Saint-Germain tại Champions League và gọi đó là “hoàn toàn xứng đáng”, chứ không hề nhắc đến World Cup 2026 hay tình hình nhập cư tại Mỹ.

Phần âm thanh trong video lan truyền có dấu hiệu rõ ràng của giọng nói tổng hợp kỹ thuật số, với sự lệch nhịp giữa khẩu hình và lời nói. Hiện không có bất kỳ nguồn tin uy tín nào xác nhận Mbappe từng đưa ra tuyên bố như vậy.