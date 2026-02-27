Tin vui với Manchester United

Manchester United đón nhận tin vui khi quá trình điều trị chấn thương của hậu vệ Patrick Dorgu có tiến triển tích cực.

Dorgu có thể trở lại sớm hơn dự kiến.

Theo Goal, MU lạc quan về tình trạng hiện tại của Dorgu khi hậu vệ này có thể trở lại sớm hơn dự kiến. Thông tin này được chính HLV tuyển Đan Mạch, Brian Riemer, chia sẻ trước thềm loạt trận quốc tế tháng 3.

Dorgu dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hồi cuối tháng 1. Ban đầu, các đánh giá cho thấy anh có thể phải nghỉ thi đấu đến tháng 4. Tuy nhiên, quá trình hồi phục đang diễn ra khả quan, mở ra hy vọng anh kịp góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của đội tuyển quốc gia.

Tuyển Đan Mạch chuẩn bị bước vào trận play-off World Cup gặp Bắc Macedonia ngày 26/3. Nếu thắng, họ sẽ đá trận quyết định với Cộng hòa Ireland hoặc CH Czech vào ngày 31/3. HLV Riemer không loại trừ khả năng Dorgu kịp bình phục, đồng thời nhấn mạnh khát khao trở lại của cầu thủ này là rất lớn.

Dorgu chơi ấn tượng trước khi chấn thương.

Trước đó, HLV Michael Carrick từng tỏ ra thận trọng khi nói về tình trạng của Dorgu. Ông thừa nhận chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến và cho biết đội ngũ y tế cần thêm thời gian để xác định chính xác thời điểm tái xuất. Dù vậy, HLV Carrick cũng đánh giá cao những đóng góp của Dorgu trong giai đoạn thăng hoa trước khi dính chấn thương.

Hậu vệ người Đan Mạch gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng công thủ toàn diện. Không chỉ hỗ trợ tấn công hiệu quả với những pha bứt tốc và dứt điểm táo bạo, anh còn đảm bảo sự chắc chắn bên hành lang cánh trái.

Dorgu từng tiết lộ anh lấy cảm hứng từ cựu danh thủ Patrice Evra, người đã công khai khen ngợi pha lập công đẹp mắt của anh vào lưới Arsenal. Sự trở lại của Dorgu sẽ là cú hích lớn cho MU trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.