Đế chế Ronaldo bước vào giai đoạn mới

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo bắt đầu chuẩn bị cho ngày treo giày khi chính thức sở hữu 25% cổ phần Almeria, mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Năm 2023, khi vừa gia nhập Al Nassr, Cristiano Ronaldo từng thẳng thắn nói rằng anh muốn trở thành chủ một CLB bóng đá. Khi ấy, siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận sự nghiệp thi đấu của mình chỉ còn “hai đến ba năm nữa”. Lời nói đó giờ đã có hình hài cụ thể.

Ronaldo thông qua công ty CR7 Sports Investments để mua 25% cổ phần của UD Almeria, đội bóng đang chơi tại giải hạng Hai Tây Ban Nha. Giá trị thương vụ không được công bố, nhưng ý nghĩa của nó thì rất rõ ràng: Ronaldo đang đặt nền móng cho cuộc sống sau sân cỏ.

Đây là lần trở lại bóng đá Tây Ban Nha của anh theo cách hoàn toàn khác. Trước đó, Ronaldo có 9 mùa giải huy hoàng cùng Real Madrid, giành hàng loạt danh hiệu lớn trước khi rời đi năm 2018. Giờ đây, anh quay lại không phải với tư cách cầu thủ, mà là một nhà đầu tư.

“Tôi luôn có tham vọng đóng góp cho bóng đá vượt ra ngoài sân cỏ. Almería là CLB có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ ràng”, Ronaldo chia sẻ trong thông cáo chính thức.

Động thái này không đến bất ngờ. Trong nhiều năm, Ronaldo đã nói về mong muốn tham gia vào công tác điều hành. Tại lễ trao giải Dubai Globe Soccer Awards cuối năm 2024, anh từng nhận định nếu trở thành ông chủ, anh sẽ điều chỉnh những vấn đề tồn tại trong một CLB.

Khi còn thi đấu cho Manchester United, Ronaldo cũng từng chỉ trích cấu trúc vận hành của đội bóng và cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở HLV.

Việc bước vào vai trò chủ sở hữu là lựa chọn khác biệt so với phần đông cựu cầu thủ. Thông thường, họ chuyển sang huấn luyện hoặc bình luận.

Ronaldo lại đi theo hướng của David Beckham, người sở hữu Inter Miami, hay Kylian Mbappe với cổ phần tại SM Caen. Điểm chung của họ là tiềm lực tài chính và thương hiệu cá nhân đủ lớn để tạo ảnh hưởng.

Về tài chính, Ronaldo đang ở một vị thế đặc biệt trong thế giới thể thao. Anh là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá, với mức thu nhập ước tính khoảng 177 triệu bảng mỗi năm.

Theo Bloomberg, tổng tài sản của Ronaldo vào khoảng 1,04 tỷ bảng, giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên xuất hiện trong chỉ số Bloomberg Billionaires Index.

Nguồn thu của Ronaldo không chỉ đến từ bóng đá. Anh có hợp đồng trọn đời với Nike, được cho là trị giá khoảng 745 triệu bảng, cùng hàng loạt thỏa thuận với các thương hiệu lớn như Tag Heuer, Armani, Samsung và Louis Vuitton. Bên cạnh đó là các khoản đầu tư bất động sản tại Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Al Nassr. Tuy nhiên, anh từng xác nhận World Cup mùa hè này sẽ “chắc chắn” là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế. Điều đó cho thấy bản thân anh cũng ý thức được giới hạn thời gian.

Sự nghiệp kéo dài 24 năm của Ronaldo được xây dựng trên kỷ luật, tham vọng và khả năng thích nghi. Việc mua cổ phần Almeria không phải quyết định bộc phát, mà là bước đi có tính toán. Nó giúp anh tiếp tục gắn bó với bóng đá khi không còn trực tiếp thi đấu.

Nếu như trên sân cỏ, Ronaldo luôn tìm cách ghi dấu ấn bằng bàn thắng và danh hiệu, thì ngoài sân cỏ, anh đang tìm cách tạo ảnh hưởng bằng quyền sở hữu và tầm nhìn dài hạn. Hành trình ấy có thể chỉ mới bắt đầu.