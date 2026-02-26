Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Benzema chấn thương, Ronaldo tận dụng thời cơ

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:59 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Cuộc đua vô địch Saudi Pro League đảo chiều theo hướng có lợi cho Al Nassr sau khi Karim Benzema dính chấn thương cơ khép và phải nghỉ thi đấu hơn 2 tuần.

Benzema chấn thương là cơ hội để Ronaldo cùng Al Nassr bứt phá.

Sự vắng mặt của chân sút chủ lực bên phía Al-Hilal được xem là tin vui không thể kịp thời hơn với Cristiano RonaldoAl Nassr ở giai đoạn nước rút. Trong khi đối thủ hụt hơi, Al Nassr lại thăng hoa nhờ phong độ ghi bàn bền bỉ của thủ quân người Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 26/2, Ronaldo có trận thứ ba liên tiếp "nổ súng" kể từ khi trở lại đội hình sau thời gian căng thẳng nội bộ. Cú đá phạt đền thành công trước Al Najma góp phần vào chiến thắng 5-0, giúp đội bóng áo vàng giữ ngôi đầu với 58 điểm sau 23 vòng, hơn Al Ahli và Al Hilal lần lượt 2 và 3 điểm.

Những bất đồng liên quan đến chiến lược đầu tư được cho là khép lại. Ronaldo từng không hài lòng khi CLB chi tiêu dè dặt hơn các đối thủ trong kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, chuỗi kết quả ấn tượng với chỉ một thất bại từ đầu mùa cho thấy Al Nassr đang tìm được sự ổn định cần thiết.

Ở chiều ngược lại, HLV Simone Inzaghi đối diện thử thách lớn khi Al Hilal rơi xuống vị trí thứ 3 sau loạt trận hòa đáng tiếc. Benzema bị tổn thương cơ khép, vốn từng ám ảnh anh nhiều lần trong quá khứ. Khi còn khoác áo Real Madrid, tiền đạo người Pháp 4 lần gặp vấn đề tương tự.

Trong lúc đối thủ loay hoay, Ronaldo tiếp tục viết tiếp hành trình chinh phục kỷ lục. Anh cán mốc 95 pha lập công tại Saudi Pro League Tính cả sự nghiệp, siêu sao 41 tuổi có 965 bàn thắng và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 35 pha lập công.

Ronaldo ghi bàn, kiến tạo và ăn mừng kiểu mới Rạng sáng 26/2, Cristiano Ronaldo tỏa sáng giúp Al Nassr đè bẹp Al Najma 5-0 thuộc vòng 23 Saudi Pro League.

Chelsea theo sát khả năng chiêu mộ Ronaldo

Đội bóng thành London được cho là cân nhắc phương án đưa Cristiano Ronaldo trở lại châu Âu nếu anh rời Al Nassr.

2 giờ trước

Ronaldo mua 25% cổ phần Almeria

Siêu sao người Bồ Đào Nha mở rộng hoạt động kinh doanh thể thao khi trở thành cổ đông lớn của Almeria, đội đang cạnh tranh suất thăng hạng La Liga.

4 giờ trước

Ronaldo gây xúc động

Cristiano Ronaldo lên tiếng động viên Lindsey Vonn khi huyền thoại trượt tuyết Mỹ tiết lộ cô từng suýt phải cắt bỏ chân sau cú ngã nghiêm trọng.

8 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

