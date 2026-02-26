Benzema chấn thương, Ronaldo tận dụng thời cơ

Cuộc đua vô địch Saudi Pro League đảo chiều theo hướng có lợi cho Al Nassr sau khi Karim Benzema dính chấn thương cơ khép và phải nghỉ thi đấu hơn 2 tuần.

Benzema chấn thương là cơ hội để Ronaldo cùng Al Nassr bứt phá.

Sự vắng mặt của chân sút chủ lực bên phía Al-Hilal được xem là tin vui không thể kịp thời hơn với Cristiano Ronaldo và Al Nassr ở giai đoạn nước rút. Trong khi đối thủ hụt hơi, Al Nassr lại thăng hoa nhờ phong độ ghi bàn bền bỉ của thủ quân người Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 26/2, Ronaldo có trận thứ ba liên tiếp "nổ súng" kể từ khi trở lại đội hình sau thời gian căng thẳng nội bộ. Cú đá phạt đền thành công trước Al Najma góp phần vào chiến thắng 5-0, giúp đội bóng áo vàng giữ ngôi đầu với 58 điểm sau 23 vòng, hơn Al Ahli và Al Hilal lần lượt 2 và 3 điểm.

Những bất đồng liên quan đến chiến lược đầu tư được cho là khép lại. Ronaldo từng không hài lòng khi CLB chi tiêu dè dặt hơn các đối thủ trong kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, chuỗi kết quả ấn tượng với chỉ một thất bại từ đầu mùa cho thấy Al Nassr đang tìm được sự ổn định cần thiết.

Ở chiều ngược lại, HLV Simone Inzaghi đối diện thử thách lớn khi Al Hilal rơi xuống vị trí thứ 3 sau loạt trận hòa đáng tiếc. Benzema bị tổn thương cơ khép, vốn từng ám ảnh anh nhiều lần trong quá khứ. Khi còn khoác áo Real Madrid, tiền đạo người Pháp 4 lần gặp vấn đề tương tự.

Trong lúc đối thủ loay hoay, Ronaldo tiếp tục viết tiếp hành trình chinh phục kỷ lục. Anh cán mốc 95 pha lập công tại Saudi Pro League Tính cả sự nghiệp, siêu sao 41 tuổi có 965 bàn thắng và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 35 pha lập công.

