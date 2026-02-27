Ronaldo có khả năng thi đấu cho Almeria?

Cristiano Ronaldo đã mua 25% cổ phần Almeria, nhưng liệu anh có thể trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi vừa sở hữu vừa thi đấu cho một CLB hay không?

Ronaldo chính thức sở hữu 25% cổ phần của Almeria.

Thông tin CR7 trở thành cổ đông lớn của Almería được công bố ngày 26/2. Dù vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn còn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6/2027.

Câu hỏi được đặt ra ngay lập tức: nếu rời Saudi Arabia, Ronaldo có thể chọn Almeria là điểm đến tiếp theo hay không?

Theo Luật Thể thao của Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) và điều lệ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) được bổ sung từ tháng 2/2025, một cầu thủ đang thi đấu không được phép có quan hệ thương mại với các giải đấu chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha và đồng thời ra sân thi đấu tại đây.

Quy định này nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích khi một cầu thủ nắm quyền điều hành chính CLB mà mình khoác áo. Điều đó đồng nghĩa, nếu còn là cầu thủ chuyên nghiệp và vẫn nắm cổ phần Almeria, Ronaldo sẽ không thể thi đấu cho CLB này hay bất kỳ đội bóng nào tại La Liga.

Quy định trên từng được gọi là "Luật chống Pique". Khi còn khoác áo Barcelona, Gerard Piqué thông qua công ty riêng đã tham gia vào thỏa thuận giữa RFEF và Saudi Arabia liên quan đến việc tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha tại quốc gia này.

Ramos cũng sẽ gặp trường hợp tương tự nếu sở hữu Sevilla và muốn quay lại khoác áo đội bóng này. Ảnh: Reuters.

Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về xung đột lợi ích, từ đó dẫn đến việc siết chặt quy định trong hệ thống bóng đá Tây Ban Nha.

Mục tiêu của điều luật là bảo đảm tính minh bạch và công bằng cho các giải đấu. Bất kỳ cầu thủ nào còn thi đấu nhưng có lợi ích kinh tế liên quan đến giải đấu đều bị cấm tham gia thi đấu.

Trong thông cáo ngày 26/2, Cristiano Ronaldo chia sẻ: “Tôi luôn muốn đóng góp cho bóng đá theo cách vượt ra ngoài sân cỏ. Almeria là một CLB có nền tảng vững vàng và tiềm năng phát triển rõ rệt. Tôi rất hào hứng được đồng hành cùng ban lãnh đạo trong chặng đường sắp tới của đội bóng.”

Thương vụ đầu tư vào Almeria cho thấy Ronaldo tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bóng đá, song song với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

