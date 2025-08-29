Chỉ Man City sẵn sàng bạo chi cho Rodrygo

Rodrygo là ưu tiên hàng đầu của Manchester City ở giai đoạn cuối phiên chợ hè 2025, trong bối cảnh HLV Pep Guardiola đánh giá rất cao tiền đạo người Brazil.

Rodrygo cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với triết lý bóng đá của Guardiola.

Theo The Athletic, Man City là đội duy nhất có khả năng khiến Rodrygo rời Real Madrid trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại vào ngày 1/9. Nguồn tin nội bộ Real Madrid tiết lộ: “Đối với Rodrygo, đội bóng thực sự muốn và nghĩ về cầu thủ chỉ là Manchester City”.

HLV Pep Guardiola đánh giá rất cao khả năng của Rodrygo và sẵn sàng thúc giục ban lãnh đạo Manchester City bạo chi cho chân sút này. Rodrygo đang gặp khó tại Bernabeu khi ít được ra sân dưới thời HLV Xabi Alonso.

Song, Real Madrid chỉ sẵn sàng bán chân sút 24 tuổi với giá hơn 100 triệu euro, con số khiến Arsenal hay Liverpool chùn bước. Hiện tại, Arsenal gần như sẽ không mua thêm tiền đạo nào, trong khi Liverpool chỉ muốn hoàn tất vụ Isak.

Theo Marca, Real không chủ động rao bán Rodrygo, nhưng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Premier League trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9. Gia nhập Real từ Santos năm 2019 với giá 45 triệu euro, Rodrygo từng là cái tên gần như không thể thiếu dưới thời Carlo Ancelotti.

Anh ghi 68 bàn sau 270 trận, giành 3 La Liga và 2 Champions League. Thế nhưng dưới thời Alonso, vai trò của Rodrygo bị đặt dấu hỏi lớn. Ở trận đấu gặp Oviedo tại vòng 2 La Liga, HLV Alonso bất ngờ để Vinicius ngồi dự bị, tung Rodrygo vào sân ngay từ đầu. Song, nhiều người tin rằng điều này không đảm bảo cho việc Rodrygo được đá chính thường xuyên mùa này.