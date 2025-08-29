CLB yếu nhất Champions League ăn mừng khi gặp Real Madrid

Cầu thủ Kairat FC vỡ òa cảm xúc khi gặp Real Madrid ở League Phase, Champions League 2025/26.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ Kairat theo dõi trực tiếp lễ bốc thăm League Phase Champions League 2025/26 qua màn chiếu.

Khi biết sẽ trở thành đối thủ của Real Madrid, cầu thủ của đội bóng Kazakhstan đã vỗ tay, ôm nhau ăn mừng. Nhiều người ôm đầu với vẻ ngỡ ngàng, dường như không tin vào điều đang xảy ra.

Lịch thi đấu vòng phân hạng của Kairat. Họ gặp Real ở ngay lượt trận đầu tiên.

Kairat là CLB có định giá đội hình thấp nhất tại Champions League mùa này (12,75 triệu euro - theo Transfermarkt), thấp hơn cả một "lính mới" khác là Pafos (20,85 triệu euro). Việc được gặp hàng loạt CLB lớn ở giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu như Real Madrid, Inter, Arsenal, Sporting,... sẽ mang về cho cầu thủ và người hâm mộ bữa tiệc bóng đá chưa từng có.

Trước đó, Kairat có màn trình diễn quả cảm để vượt qua Celtic trong trận play-off lượt về, qua đó giành tấm vé dự Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Về phía Real, thầy trò HLV Xabi Alonso chắc hẳn không hề muốn gặp Kairat. Vấn đề không nằm ở trình độ giữa 2 đội bóng mà bởi quãng đường "Los Blancos" phải di chuyển. Họ sẽ phải di chuyển hơn 6.400 km để đến Kazakhstan thi đấu với đối thủ gần như vô danh.