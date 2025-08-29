Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB yếu nhất Champions League ăn mừng khi gặp Real Madrid

  • Thứ sáu, 29/8/2025 04:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cầu thủ Kairat FC vỡ òa cảm xúc khi gặp Real Madrid ở League Phase, Champions League 2025/26.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ Kairat theo dõi trực tiếp lễ bốc thăm League Phase Champions League 2025/26 qua màn chiếu.

Khi biết sẽ trở thành đối thủ của Real Madrid, cầu thủ của đội bóng Kazakhstan đã vỗ tay, ôm nhau ăn mừng. Nhiều người ôm đầu với vẻ ngỡ ngàng, dường như không tin vào điều đang xảy ra.

boc tham Champions League anh 1

Lịch thi đấu vòng phân hạng của Kairat. Họ gặp Real ở ngay lượt trận đầu tiên.

Kairat là CLB có định giá đội hình thấp nhất tại Champions League mùa này (12,75 triệu euro - theo Transfermarkt), thấp hơn cả một "lính mới" khác là Pafos (20,85 triệu euro). Việc được gặp hàng loạt CLB lớn ở giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu như Real Madrid, Inter, Arsenal, Sporting,... sẽ mang về cho cầu thủ và người hâm mộ bữa tiệc bóng đá chưa từng có.

Trước đó, Kairat có màn trình diễn quả cảm để vượt qua Celtic trong trận play-off lượt về, qua đó giành tấm vé dự Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Về phía Real, thầy trò HLV Xabi Alonso chắc hẳn không hề muốn gặp Kairat. Vấn đề không nằm ở trình độ giữa 2 đội bóng mà bởi quãng đường "Los Blancos" phải di chuyển. Họ sẽ phải di chuyển hơn 6.400 km để đến Kazakhstan thi đấu với đối thủ gần như vô danh.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real đụng độ Man City, Liverpool ở Champions League

23h30 đêm 28/8, lễ bốc thăm League Phase, Champions League xác định hàng loạt cặp đấu hấp dẫn.

7 giờ trước

Duy Anh

bốc thăm Champions League Kairat Real Champions League

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý