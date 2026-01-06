U23 Việt Nam vs Jordan: Đình Bắc đá chính

Lúc 18h30 hôm nay (6/1), thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu Jordan ở trận ra quân bảng A, VCK giải châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước U23 Jordan. Ảnh: VFF.

Đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng chung kết giải châu Á 2026 là Jordan, đội tuyển được đánh giá cao. Đại diện Trung Đông thể hiện sức mạnh vượt trội ở giai đoạn vòng loại với thành tích toàn thắng. Hàng công của U23 Jordan thi đấu hiệu quả khi ghi đến 19 bàn, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới đúng một lần.

Vừa qua, Jordan còn gây bất ngờ khi giành những kết quả đầy tích cực trước những đối thủ hàng đầu châu lục, đó là trận hòa trước Nhật Bản và Uzbekistan. Vì vậy, màn so tài vào chiều nay sẽ là thuốc thử liều cao cho tinh thần và bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tại giải châu Á năm nay, U23 Việt Nam chịu tổn thất khi Bùi Vĩ Hào không thể góp mặt vì chấn thương. Thanh Nhàn vẫn đau và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ở chiều ngược lại, HLV Omar Najhi lại có trong tay dàn cầu thủ sở hữu thể hình tốt, nổi bật là Odeh Fakhouri, Ibrahim Sabra.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ chọn lối chơi chậm, chắc, ưu tiên không để thủng lưới trước khi tính đến việc tìm bàn thắng thông qua những đợt chuyển trạng thái. Thời gian qua, những pha bóng cố định, đặc biệt là phạt góc, cũng trở thành vũ khí lợi hại của "Những chiến binh sao vàng". Một kết quả thuận lợi ở trận ra quân sẽ giúp Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội thêm tự tin để hướng đến mục tiến sâu tại giải năm nay.