Messi cùng đồng đội thảm bại ở chung kết Leagues Cup

  • Thứ hai, 1/9/2025 06:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng ngày 1/9, Inter Miami thua Seattle Sounders 0-3 ở chung kết cúp Liên đoàn Bắc, Trung Mỹ.

Messi lỡ hẹn với danh hiệu thứ 3 cùng Inter Miami.

Phút 83, Seattle Sounders có đợt lên bóng không mấy nguy hiểm. Tuy nhiên, Yannick Bright lại có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, dẫn đến quả phạt đền.

Từ cự ly 11 m, Cristian Roldan tung cú sút lạnh lùng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà, đồng thời đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Inter Miami ở chung kết Leagues Cup.

Với tinh thần rệu rã, Inter Miami nhận bàn thua thứ 3 ở phút 90. Sergio Busquets đứng nhìn Paul Rothrock cướp bóng, trước khi tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Ustari.

Đội bóng áo hồng chỉ còn biết tự trách khi đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp đấu thứ 2. Trong ngày bị hàng thủ Seattle Sounders kèm chặt, Lionel Messi chỉ có một cơ hội nguy hiểm ở phút 49. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina lại sút vọt xà khi trước mặt chỉ còn thủ môn.

Đến phút 60, Luis Suarez lại có một pha chọc khe thông minh, đặt Allende vào vị trí thuận lợi. Khi đồng đội và người hâm mộ đã chuẩn bị ăn mừng, Allende lại đặt lòng đưa bóng ra ngoài.

Trong ngày Messi có phong độ không cao, Inter Miami trả giá bằng sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ. HLV Javier Mascherano cũng gây thất vọng khi quá phụ thuộc vào Messi. Cựu danh thủ người Argentina không có sự điều chỉnh chiến thuật cụ thể để giúp đội bóng vượt qua khó khăn.

chung ket Inter Miami anh 1

Duy Anh

chung kết Inter Miami Lionel Messi Inter Miami Seattle Sounders Messi

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

