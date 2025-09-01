Messi cùng đồng đội thảm bại ở chung kết Leagues Cup

Sáng ngày 1/9, Inter Miami thua Seattle Sounders 0-3 ở chung kết cúp Liên đoàn Bắc, Trung Mỹ.

Messi lỡ hẹn với danh hiệu thứ 3 cùng Inter Miami.

Phút 83, Seattle Sounders có đợt lên bóng không mấy nguy hiểm. Tuy nhiên, Yannick Bright lại có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, dẫn đến quả phạt đền.

Từ cự ly 11 m, Cristian Roldan tung cú sút lạnh lùng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà, đồng thời đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Inter Miami ở chung kết Leagues Cup.

Với tinh thần rệu rã, Inter Miami nhận bàn thua thứ 3 ở phút 90. Sergio Busquets đứng nhìn Paul Rothrock cướp bóng, trước khi tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Ustari.

Đội bóng áo hồng chỉ còn biết tự trách khi đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp đấu thứ 2. Trong ngày bị hàng thủ Seattle Sounders kèm chặt, Lionel Messi chỉ có một cơ hội nguy hiểm ở phút 49. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina lại sút vọt xà khi trước mặt chỉ còn thủ môn.

Đến phút 60, Luis Suarez lại có một pha chọc khe thông minh, đặt Allende vào vị trí thuận lợi. Khi đồng đội và người hâm mộ đã chuẩn bị ăn mừng, Allende lại đặt lòng đưa bóng ra ngoài.

Trong ngày Messi có phong độ không cao, Inter Miami trả giá bằng sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ. HLV Javier Mascherano cũng gây thất vọng khi quá phụ thuộc vào Messi. Cựu danh thủ người Argentina không có sự điều chỉnh chiến thuật cụ thể để giúp đội bóng vượt qua khó khăn.