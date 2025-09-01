Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi gây ngỡ ngàng

  • Thứ hai, 1/9/2025 09:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 1/9, Lionel Messi sút ra ngoài trong tình huống ngon ăn góp phần khiến Inter Miami thua Seattle Sounders 0-3 ở chung kết Leagues Cup 2025.

Messi bỏ lỡ khó tin Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.

Phút 50 trên sân Lumen, Messi nhận được đường chuyền không thể thuận lợi hơn từ Luis Suarez. Trong tư thế đối mặt với thủ môn Andrew Thomas, Leo tung cú sút với lực mạnh đưa bóng đi vọt xà trong sự ngỡ ngàng của đồng đội, ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Inter Miami.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thốt lên: "Chúng ta chưa bao giờ thấy Messi bỏ lỡ pha bóng ngon ăn thế này". Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng bất ngờ trước tình huống hỏng ăn khó tin của cựu sao Barcelona.

Đáng chú ý, Messi bỏ lỡ ở thời điểm Inter Miami bị Seattle Sounders dẫn 1-0, qua đó khiến đội nhà trả giá đắt. Liên tiếp các phút 84 và 89, đội bóng áo xanh ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 3-0 trước Inter Miami ở chung kết Leagues Cup 2025.

Trận này, Messi chơi dưới sức. Anh tung ra 5 cú sút không trúng đích, chỉ thành công 1 trong 6 pha rê dắt bóng, bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn, thắng 3/10 pha tranh chấp, để mất bóng tới 20 lần và chỉ chuyền chính xác 78%. Dễ hiểu khi Sofa Score chấm Leo chỉ 6,3 điểm.

Đây là trận chung kết Leagues Cup thứ 3 liên tiếp giữa 2 CLB cùng đến từ giải Nhà nghề Mỹ. Ở 2 trận chung kết trước, đội đến từ miền Đông (Inter Miami, Colombus Crew) đều giành chiến thắng. Năm 2023, Leo giúp Inter Miami giành danh hiệu này, nhưng lỡ hẹn ở 2 lần gần nhất.

Messi cùng đồng đội thảm bại ở chung kết Leagues Cup

Sáng ngày 1/9, Inter Miami thua Seattle Sounders 0-3 ở chung kết cúp Liên đoàn Bắc, Trung Mỹ.

6 giờ trước

Nhận định gây tranh cãi về Messi và Yamal

HLV kỳ cựu Marcelo Bielsa gây chú ý khi so sánh tài năng của Lamine Yamal và Lionel Messi.

19 giờ trước

Messi tỏa sáng

Sáng 28/8, Lionel Messi trở lại mạnh mẽ sau chấn thương khi lập cú đúp giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City để giành vé vào chung kết Leagues Cup 2025.

10:28 28/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Messi bỏ lỡ khó tin Lionel Messi Messi Inter Miami bỏ lỡ

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý