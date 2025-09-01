Messi gây ngỡ ngàng

Sáng 1/9, Lionel Messi sút ra ngoài trong tình huống ngon ăn góp phần khiến Inter Miami thua Seattle Sounders 0-3 ở chung kết Leagues Cup 2025.

Messi bỏ lỡ khó tin Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.

Phút 50 trên sân Lumen, Messi nhận được đường chuyền không thể thuận lợi hơn từ Luis Suarez. Trong tư thế đối mặt với thủ môn Andrew Thomas, Leo tung cú sút với lực mạnh đưa bóng đi vọt xà trong sự ngỡ ngàng của đồng đội, ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Inter Miami.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thốt lên: "Chúng ta chưa bao giờ thấy Messi bỏ lỡ pha bóng ngon ăn thế này". Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng bất ngờ trước tình huống hỏng ăn khó tin của cựu sao Barcelona.

Đáng chú ý, Messi bỏ lỡ ở thời điểm Inter Miami bị Seattle Sounders dẫn 1-0, qua đó khiến đội nhà trả giá đắt. Liên tiếp các phút 84 và 89, đội bóng áo xanh ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 3-0 trước Inter Miami ở chung kết Leagues Cup 2025.

Trận này, Messi chơi dưới sức. Anh tung ra 5 cú sút không trúng đích, chỉ thành công 1 trong 6 pha rê dắt bóng, bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn, thắng 3/10 pha tranh chấp, để mất bóng tới 20 lần và chỉ chuyền chính xác 78%. Dễ hiểu khi Sofa Score chấm Leo chỉ 6,3 điểm.

Đây là trận chung kết Leagues Cup thứ 3 liên tiếp giữa 2 CLB cùng đến từ giải Nhà nghề Mỹ. Ở 2 trận chung kết trước, đội đến từ miền Đông (Inter Miami, Colombus Crew) đều giành chiến thắng. Năm 2023, Leo giúp Inter Miami giành danh hiệu này, nhưng lỡ hẹn ở 2 lần gần nhất.