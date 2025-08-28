Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi tỏa sáng

  • Thứ năm, 28/8/2025 10:28 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sáng 28/8, Lionel Messi trở lại mạnh mẽ sau chấn thương khi lập cú đúp giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City để giành vé vào chung kết Leagues Cup 2025.

Messi ghi cú đúp cho Inter Miami sau khi trở lại từ chấn thương.

Trên sân Lockhart, Messi tung ra 6 cú sút, 2 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Anh cũng hoàn thành 2/4 pha qua người, thắng 4/7 tình huống tranh chấp. Với 82% tỷ lệ chuyền bóng chính xác, Messi còn góp phần tạo ra các tình huống tấn công nguy hiểm cho đội. SofaScore chấm Leo 9 điểm - hay nhất trận.

Orlando City chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, nhưng Inter Miami tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 10, Luis Suarez chuyền cho Rodrigo de Paul, nhưng cú sút của anh đi chệch cột dọc. Orlando nhanh chóng đáp trả, với cú sút của Gabriel Muriel khiến thủ môn Ustari phải bay người cứu thua.

Trong thế trận giằng co, Orlando City mở tỷ số ở phút 45+1. Từ pha phối hợp tuyệt vời giữa Muriel và Mario Pasalic, với cú sút mạnh mẽ từ Pasalic, bóng chạm chân Falcon và bay vào lưới.

Bị dẫn bàn, Inter Miami vùng lên mạnh mẽ. Họ gia tăng sức ép và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 73, Messi bước lên thực hiện thành công quả penalty, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà sau khi Brekalo phạm lỗi với Allende trong vùng cấm.

Khi trận đấu trở nên căng thẳng, Messi ghi bàn thứ hai ở phút 86, sau pha phối hợp một hai hoàn hảo với Jordi Alba. Anh dễ dàng dứt điểm vào góc dưới khung thành, giúp Inter Miami vươn lên dẫn trước. Đến thời gian bù giờ, Telasco Segovia ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

Inter Miami có cơ hội giành lại danh hiệu họ từng vô địch năm 2023. Đối thủ của Inter Miami là đội thắng ở cặp đấu LA Galaxy và Seattle Sounders.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

