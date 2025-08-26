HLV Tây Ban Nha kêu gọi đối xử với Yamal như Messi

HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha De la Fuente kêu gọi dư luận hãy ca ngợi “tài năng thiên bẩm” của Lamine Yamal trên sân cỏ, thay vì soi mói đời tư ngoài bóng đá.

Yamal thường được so sánh với Messi

Phát biểu trên chương trình Radiogaceta de los Deportes của RNE, ông De la Fuente nhấn mạnh Yamal nên được “trân trọng theo cách người ta từng làm với Lionel Messi”, đồng thời gạt bỏ những lùm xùm quanh chuyện xe cộ, bạn gái hay sinh nhật của cầu thủ trẻ này.

Những phát biểu của De la Fuente được đưa ra trong bối cảnh Yamal đang gây chú ý trên các mặt báo vì chuyện tình cảm công khai với ca sĩ Argentina Nicki Nicole, cũng như cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động giải trí trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi.

Dù phải đối mặt với nhiều chỉ trích về đời sống cá nhân, Yamal luôn được những người thân thiết bảo vệ, trong đó có chính HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Theo De la Fuente, Yamal dù mới 18 tuổi nhưng đã rất chín chắn, sống hết mình với bóng đá và biết cách xử lý những tình huống khó khăn như việc ra mắt đội tuyển khi chỉ mới 16.

Ông nhấn mạnh cầu thủ này có khả năng hy sinh, tinh thần vị tha cùng một tài năng đặc biệt. vì vậy, điều cần thiết là tập trung vào những gì Yamal thể hiện trên sân thay vì bàn tán về đời sống riêng.

Lamine Yamal là tài năng của bóng đá thế giới.

De la Fuente nói: “Cậu ấy là một thiên tài bóng đá. Chúng ta nên tập trung vào điều đó, thay vì bàn tán chuyện cậu ấy mua xe hơi, xe máy, hay xuất hiện cùng bạn gái. Lamine chưa từng làm gì đáng để chỉ trích cả”.

Ngoài việc gạt bỏ những ồn ào ngoài sân cỏ, De la Fuente còn so sánh Yamal với Lionel Messi, không phải để đặt gánh nặng, mà như một nguồn cảm hứng: “Cậu ấy có một tấm gương lớn ngay trước mắt. Cậu ấy cần tiếp thu tất cả điều tuyệt vời mà Messi từng làm được. Tôi hy vọng chúng ta có thể tận hưởng Yamal theo cách mà chúng ta từng tận hưởng Messi”.