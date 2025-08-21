Gia đình Yamal nói rõ về tin đồn với Nicki Nicole

Cha của Lamine Yamal chính thức lên tiếng trước những tin đồn về mối quan hệ giữa con trai mình và ca sĩ Nicki Nicole.

Nicki Nicole đang hớp hồn Yamal

Trong những tuần gần đây, cái tên Lamine Yamal - thần đồng của Barcelona - liên tục xuất hiện trên mặt báo không chỉ vì phong độ ấn tượng trên sân cỏ mà còn bởi những tin đồn tình cảm với nữ ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole. Cặp đôi trẻ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Monaco, hình ảnh do TikToker Rosy Pereyro ghi lại và được nhà báo Javier de Hoyos chia sẻ, khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Ngay sau khi loạt ảnh được công bố, Europa Press đã liên hệ với ông Mounir Nasraoui - cha của Lamine Yamal - để làm rõ sự thật. Tuy nhiên, phản hồi từ gia đình ngôi sao trẻ lại khá dứt khoát.

“Thực lòng tôi không biết gì cả, vì tôi không can thiệp vào những chuyện như vậy. Nếu có điều gì nghiêm trọng thì tôi mới lên tiếng, còn không thì cứ để nó sống cuộc đời của nó thôi”, ông Nasraoui khẳng định.

Không dừng lại ở đó, cha của Yamal còn thẳng thắn cho rằng thậm chí không biết Nicki Nicole là ai, nên không thể bình luận về việc con trai mình có hẹn hò hay không. Ông cũng nhấn mạnh rằng dư luận nên tôn trọng sự riêng tư của Yamal: “Mấy chuyện đó vớ vẩn lắm, trẻ con thôi. Tôi không thể suốt ngày nhìn xem con mình đang đi với ai. Làm ơn đi, ai cũng cần có chút riêng tư. Tôi không phải loại bố đi rình rập con trai như con cóc đâu”.

Trước tin đồn Yamal lấy hình ảnh Nicki Nicole làm hình nền điện thoại, ông Nasraoui tiếp tục phủ nhận. Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng ngay cả khi điều đó có thật thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Với sự điềm tĩnh quen thuộc, ông kết lại: “Ai cũng có cuộc sống riêng, tôi tôn trọng lựa chọn của con trai và muốn đứng ngoài những lời đồn đoán”.

Trong lúc tin đồn tình ái vẫn khiến truyền thông rầm rộ, gia đình Yamal tỏ ra kiên quyết giữ khoảng cách, để cầu thủ 18 tuổi toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp đang thăng hoa tại Barcelona.