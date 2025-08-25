Yamal công khai bạn gái

Chiều 25/8 (giờ Hà Nội), Yamal khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái Nicki Nicole.

Hình ảnh hạnh phúc của Yamal bên bạn gái.

Trong bức ảnh được đăng tải, Yamal diện áo sơ mi đen đơn giản, nở nụ cười rạng rỡ, khoe mái tóc xoăn nhuộm sáng nổi bật. Bên cạnh anh, Nicki Nicole nổi bật mái tóc dài uốn nhẹ, tạo điểm nhấn bằng những lọn nhuộm sáng cá tính.

Cả hai ngồi sát bên đầy tình cảm trước một chiếc bánh kem trắng. Phía sau là khung cảnh lãng mạn với hàng trăm bông hồng đỏ - hồng phớt cùng những quả bóng bay hình trái tim, tạo không khí một buổi tiệc sinh nhật.

Truyền thông Anh cho rằng đây là thông điệp ngầm của Yamal. Ở đó, cầu thủ tuổi teen sẵn sàng chia sẻ về đời sống cá nhân vốn được giữ kín từ trước đến nay. Biểu tượng chiếc bánh sinh nhật và trái tim mà Yamal gắn kèm cho thấy đây là dịp quan trọng với cả hai.

Bức ảnh lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều fan Barcelona gửi lời chúc mừng, trong khi không ít người tỏ ra bất ngờ trước sự trưởng thành nhanh chóng của thần đồng 18 tuổi.

Trước đó, Yamal còn khai công khai du lịch cùng Nicole tại Monaco hôm 16/8. Dù vậy, Sport lo ngại chuyện tình ái với Nicole có thể khiến Yamal phân tâm. Việc anh đi du lịch cùng bạn gái ngay sau trận mở màn La Liga không phải hành động tốt.

Mối quan hệ giữa Yamal và Nicki gây chú ý từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Yamal vào giữa tháng 7/2025. Sau đó, Nicki tiếp tục xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907, mặc áo đấu có tên Yamal, ngồi cùng gia đình và bạn bè của anh.