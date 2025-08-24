Yamal giúp Barca ngược dòng ngoạn mục

Bị dẫn trước hai bàn chỉ sau hiệp một, Barcelona vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Levante tại vòng 2 La Liga 2025/26.

Barcelona đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Levante.

Rạng sáng 24/8 trên sân Ciutat de Valencia, Barcelona trải qua những phút đầu đầy khó khăn trước Levante. Bất ngờ đã xảy ra ở phút 15, khi đội chủ nhà - vốn bị đánh giá thấp hơn - bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm cận thành chính xác của Ivan Romero.

Bàn thứ hai của Levante ở phút 28 gây tranh cãi lớn, khi cú sút của Jose Luis Morales chạm tay Alejandro Balde trong vùng cấm. Sau khi VAR xem xét, Barcelona chịu quả phạt đền và Morales thực hiện thành công quả penalty nâng tỷ số lên 2-0, khiến đội khách phẫn nộ.

Tuy nhiên, trong một ngày Pedri và Lamine Yamal chơi quá xuất sắc, Barca vẫn biết cách đảo ngược tình thế. Phút 50, Yamal kiến tạo để Pedri ghi bàn đầu tiên của anh ở mùa giải, với cú sút xa cực kỳ đẹp mắt vào góc cao khung thành. Ngay sau đó, Ferran Torres cân bằng tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành từ quả phạt góc của Raphinha.

Trong những phút cuối, Barcelona tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng các chân sút của họ liên tục bỏ lỡ. Phải đến phút 90+1, Yamal mới tạo khác biệt với cú tạt bóng tinh quái khiến Unai Elgezabal phá bóng phản lưới nhà, mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Barcelona.

In dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của Barca trận này, Yamal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải. Trước đó, Yamal cũng ghi bàn và kiến tạo ở trận đấu tại vòng 1 La Liga. Chiến thắng này tiếp tục củng cố vị thế của Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga mùa giải mới.