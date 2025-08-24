Modric gặp ác mộng ngày ra mắt Serie A

AC Milan mở màn mùa giải Serie A 2025/26 bằng thất bại bất ngờ 1-2 ngay trên sân nhà trước Cremonese – đội bóng vừa thăng hạng.

Dù Modric lập kỷ lục ra mắt lớn tuổi nhất Serie A, phong độ của Milan cần cải thiện.

Rạng sáng 24/8, ở vòng 1 Serie A, pha volley ngoạn mục của Federico Bonazzoli trở thành một trong những điểm nhấn quyết định trận đấu. Ngôi sao của Cremonese – đội bóng vừa thăng hạng Serie A mùa này - có tình huống xử lý xuất thần ở phút 61, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Trước đó, Cremonese bất ngờ mở tỷ số ở phút 28, nhưng Pavlovic gỡ hòa 1-1 cho AC Milan vào cuối hiệp một. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi Luka Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt Serie A ở tuổi 39 và 11 tháng.

Cựu sao Real Madrid vượt qua kỷ lục do thủ môn Maurizio Pugliesi của Empoli, người ra mắt Serie A năm 2016 ở tuổi 39 và 5 tháng, nắm giữ. Tuy nhiên, Modric chắc chắn không cảm thấy vui vẻ mấy với kỷ lục này, khi đội bóng của anh thua sốc trên sân nhà.

Lão tướng người Croatia đá chính, nhưng không thể cứu nổi đội chủ nhà. Anh thậm chí bị thay ra ở phút 74. Thất bại này của Milan khiến HLV Massimiliano Allegri chịu không ít áp lực.

Dù AC Milan đã ra mắt mùa giải với chiến thắng 2-0 trước Bari tại Coppa Italia tuần trước, màn khởi đầu Serie A 2025/26 đáng quên khiến HLV Max Allegri và các học trò sẽ còn nhiều việc phải làm, nếu muốn đưa CLB sọc đỏ đen giành vé dự cúp châu Âu.