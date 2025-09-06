Cunha mang tin vui đến MU

Chấn thương của tiền đạo Matheus Cunha được đánh giá là không nghiêm trọng.

Cunha có thể sớm trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

The Sun cho biết quá trình hồi phục của Cunha tiến triển tốt. Thậm chí, ngôi sao người Brazil có thể kịp trở lại trước trận derby Manchester tại vòng 4 Premier League vào ngày 14/9.

Trên trang cá nhân, Cunha cũng chia sẻ thông điệp lạc quan: "Một môi trường tuyệt vời, thật tuyệt khi ở đây. Tôi sẽ trở lại sớm với niềm vui và sự biết ơn. Cảm ơn những tin nhắn của mọi người".

Cunha gặp chấn thương trong trận gặp Burnley. Hình ảnh tiền đạo này lộ vẻ đau đớn khi rời sân đã khiến người hâm mộ và ban huấn luyện MU lo lắng. Sau đó, Cunha còn rút lui khỏi đợt tập trung của tuyển Brazil cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Đối với HLV Ruben Amorim, trận derby sắp tới là một bài kiểm tra quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của ông tại Old Trafford. Việc chào đón Cunha trở lại để dẫn dắt hàng công sẽ là một cú hích lớn.

Trong một diễn biến khác, Mason Mount có vẻ không may mắn như Cunha. MU vẫn chưa công khai về chấn thương của tiền vệ người Anh sau trận gặp Burnley. Khả năng ra sân của Mount trước Man City bị đánh giá khá thấp.

Mount chơi tốt ở đầu mùa này khi liên tục được Amorim trao cơ hội. Tuy nhiên, chấn thương vừa gặp có thể khiến anh mất phong độ khi trở lại sân cỏ.

