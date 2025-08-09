Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Endrick nhận số áo biểu tượng tại Real Madrid

  • Thứ bảy, 9/8/2025 06:31 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Real Madrid xác nhận việc phân bổ số áo cho mùa giải mới, trong đó tài năng trẻ người Brazil Endrick sẽ khoác chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng

Trong khi đó, Gonzalo Garcia sẽ mang số 16. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Gonzalo ký gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2030 và thông tin được cập nhật trên trang web chính thức của câu lạc bộ.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi Kylian Mbappe chọn mặc áo số 10, để lại số 9 trống. Cả Endrick và Gonzalo đều là ứng viên sáng giá, nhưng cuối cùng chiếc áo lịch sử gắn liền với những huyền thoại như Ronaldo Nazario hay Karim Benzema đã thuộc về Endrick.

chuyen nhuong Real anh 1

Endrick tiếp bước các huyền thoại như Ronaldo, Benzema,...

Gia nhập từ Palmeiras tháng 12/2022, Endrick được đôn lên đội một vào năm ngoái và nhanh chóng tạo dấu ấn. Ở mùa đầu tiên, anh ra sân 37 trận, ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo, trong đó 5 bàn đến chỉ trong 6 trận tại Copa del Rey. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn của "Tiểu Pele" khiến anh được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn mới của hàng công Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.

Trong khi đó, Gonzalo Garcia, cầu thủ gắn bó với Real từ năm 10 tuổi, đã tỏa sáng rực rỡ ở Castilla với 25 bàn, chỉ kém kỷ lục 27 bàn của Mariano ở mùa 2015-2016. Anh từng giúp đội trẻ Real giành cú ăn ba mùa 2022/23 và vô địch Copa del Rey Juvenil mùa 2021/22.

Gonzalo ra mắt đội một tháng 11/2023, ghi bàn quan trọng tại tứ kết Copa del Rey trước Leganés và tỏa sáng ở Club World Cup với 4 bàn, 1 kiến tạo, giành Chiếc giày vàng.

Việc Endrick nhận áo số 9 và Gonzalo khoác số 16 không chỉ là thay đổi về con số, mà còn thể hiện rõ vai trò, tầm quan trọng của cả hai trong kế hoạch dài hạn của Real Madrid dưới thời HLV Xabi Alonso.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid ngược dòng vùi dập Leganes

Real Madrid có chiến thắng 4-1 trước Leganes trong trận giao hữu kín sáng 8/8 tại sân tập Valdebebas (Tây Ban Nha).

12 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Real Kylian Mbappe Karim Benzema Real Endrick Garcia

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Dau cham het cho Donnarumma tai PSG hinh anh

Dấu chấm hết cho Donnarumma tại PSG

49 phút trước 06:34 9/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Paris Saint-Germain kỳ vọng nhận được các lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United hoặc Inter Milan dành cho thủ môn Gianluigi Donnarumma, người hiện không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng Pháp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý