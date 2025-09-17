Tân binh làm cả châu Âu sững sờ với siêu phẩm nửa sân

Rạng sáng 17/9, Anouar Ait El Hadj thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục để ghi bàn giúp tân binh Union Saint-Gilloise hạ gục PSV Eindhoven 3-1 ở vòng phân hạng Champions League.

El Hadj giúp Union gây sốc cho PSV.

Ngay trên đất Hà Lan, Union Saint-Gilloise tạo cú sốc lớn trong lần đầu tiên tham dự đấu trường Champions League. Sau khi đăng quang ở giải vô địch Bỉ lần đầu tiên sau 90 năm, Union Saint-Gilloise đánh bại PSV Eindhoven - một trong những đội bóng mạnh của Hà Lan.

Union Saint-Gilloise là 1 trong 4 đội lần đầu tham dự Champions League mùa giải năm nay cùng Bodo/Glimt (Na Uy), Kairat (Kazakhstan) và Pafos (Síp). Trước khi tiếp Union, PSV bất bại trong 11 trận liên tiếp, gồm cả vòng phân hạng Champions League và các trận đấu quốc nội.

Promise David mở tỷ số với quả penalty từ sớm, sau đó El Hadj gây ấn tượng mạnh mẽ khi chạy nửa sân để sút tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 3 đến từ một tình huống lộn xộn khi Kevin Mac Allister ghi bàn bằng đầu gối từ một quả phạt góc. Mac Allister là anh trai của ngôi sao Liverpool Alexis Mac Allister.

PSV chỉ rút ngắn tỷ số ở phút cuối nhờ công của tân binh Ruben van Bommel, con trai huyền thoại Mark van Bommel, nhưng bàn thắng không thể xoa dịu đi sự thất vọng của các CĐV nhà.

Chiến thắng là dấu ấn đặc biệt trong hành trình đầy gian khó của Union, khi họ từng phải vật lộn từ giải hạng 4 quốc nội để có mặt ở đấu trường cao nhất của châu Âu.