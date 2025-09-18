Lý do Simeone xô xát với CĐV

HLV Diego Simeone nổi giận khi bị một nhóm CĐV Liverpool trêu chọc trong thất bại 2-3 của Atletico Madrid ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 18/9.

Simeone bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Liverpool. Ảnh: Reuters.

Atletico cầm hòa Liverpool 2-2 đến tận phút 90+2, cho đến khi trung vệ Virgil van Dijk ghi bàn quyết định giúp đội chủ nhà có 3 điểm. Bầu không khí trở nên căng thẳng sau pha lập công của trung vệ người Hà Lan.

HLV Simeone tỏ ra mất bình tĩnh khi bị nhóm CĐV Liverpool sau lưng khu kỹ thuật trêu chọc và liên tục buông lời khiêu khích. Chiến lược gia người Argentina bị bắt gặp có hành vi giơ “ngón tay thối” về phía khán giả. Khi bị các nhân viên an ninh kéo lại, Simeone còn vung nắm đấm và bị cáo buộc nhổ nước bọt về phía CĐV.

Ngay lập tức, trọng tài Maurizio Mariani rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền chỉ đạo của Simeone ngay ở những giây cuối cùng. Hình ảnh ông rời sân trong sự ngỡ ngàng của người xem trở thành điểm nhấn gây tranh cãi lớn sau trận.

Phát biểu với Movistar Futbol, Simeone thừa nhận: “Họ xúc phạm tôi cả trận, nhưng vì tôi là HLV nên không thể đáp trả. Phản ứng của tôi không thể biện minh được, nhất là khi vừa để thủng lưới phút cuối trong bầu không khí đầy căng thẳng".

Năm 2021, Simeone từng bị chỉ trích vì không bắt tay HLV Jurgen Klopp sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Champions League, và thậm chí xô đẩy Arne Slot trong một trận giao hữu cùng năm khi còn dẫn dắt Atletico.

Hành vi xấu xí vừa qua của Simeone khiến HLV người Argentina đối mặt với án phạt nặng.

Các bàn thắng trong ngày Liverpool lên ngôi vô địch Rạng sáng 28/4, Liverpool nhấn chìm Tottenham 5-1 tại Anfield, qua đó giành chức vô địch Premier League sớm 4 vòng.